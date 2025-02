Cagece suspende abastecimento de água em dois municípios do Ceará nesta sexta-feira (14)

O serviço de abastecimento de água nos municípios de Tururu e de Uruburetama, na região do Litoral Oeste/Vale do Curu, será suspenso temporariamente nesta sexta-feira (14), pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece). A interrupção acontece devido à realização de obras de manutenção em reservatório, que estão previstas para serem concluídas as 17h do mesmo dia.

Com o fim das intervenções no equipamento hídrico, o fornecimento de água deve ser imediatamente restaurado. No entanto, em áreas mais elevadas ou mais distantes das estações de tratamento o equilíbrio da distribuição deve ocorrer em até 48h após a conclusão, devido ao sistema de pressão.

Durante o período de suspensão do abastecimento, a Cagece recomenda que a população utilize a água reservada moderadamente, privilegiando o consumo humano e as atividades essenciais.

Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato com a companhia através dos canais de atendimento, como a Central de Atendimento (0800.275.0195), o aplicativo Cagece App (disponível para Android e iOS) ou por meio da Gesse, assistente virtual que atende no portal da empresa.

