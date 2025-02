Dnit restringe tráfego em ponte sobre Rio Jaguaribe, em Aracati; veja recomendações e rotas alternativas

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) restringiu o tráfego de veículos na ponte sobre o Rio Jaguaribe, em Aracati, na segunda-feira (10). O equipamento, localizado no quilômetro 47,17 da BR-304, deve passar por obras de manutenção.

Devido à intervenção, o órgão limitou o trânsito de motoristas no local a uma faixa de rolamento de 4 metros de largura, onde os condutores devem transitar a uma velocidade máxima de 40 km/h. É importante destacar que podem trafegar pela via apenas veículos com Peso Bruto Total (PBT) — resultante da soma do peso do automóvel vazio com a carga transportada — máximo de 40 toneladas.

As medidas de controle devem seguir até o final do serviço de manutenção da ponte, que não teve o prazo divulgado pelo departamento.

Agentes do DNIT e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estão no local para auxiliar na fiscalização do cumprimento das restrições por parte dos motoristas.

Desvios e rotas alternativas

Os veículos com PBT acima de 40 toneladas não podem transitar pelo equipamento e devem seguir os seguintes desvios de rotas:

Sentido RN/CE: motoristas devem seguir pela BR-304/RN até o retorno no km 39. A partir desse ponto, devem acessar a RN-015 em direção ao município de Baraúna/RN, seguindo até a divisa entre os estados. Em seguida, devem acessar a CE-356 até o entroncamento com a BR-116, no município de Russas/CE, de onde continuam viagem pela BR-116/CE.

Ponto de partida entre Mossoró (RN) e Aracati (CE): condutores devem seguir até o km 39 da BR-304/RN, acessar a RN-015 rumo a Baraúna/RN e, posteriormente, seguir pela CE-356 até o entroncamento com a BR-116, em Russas/CE, continuando pela BR-116/CE.

