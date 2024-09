Fundador de facção: quem é o homem mantido no presídio de segurança máxima do Ceará há três anos

A Justiça do Ceará decidiu manter um dos fundadores da facção Guardiões do Estado (GDE) e acusado de ordenar a Chacina das Cajazeiras no presídio de segurança máxima do Ceará. Zaqueu Oliveira da Silva é considerado um criminoso de alta periculosidade e já passou por três unidades prisionais federais no Brasil.

O acórdão com a decisão foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico dessa quarta-feira (4). Zaqueu foi transferido para este equipamento em agosto de 2021, poucos dias após o Governo do Ceará inaugurar o prédio.

O juízo da 2ª Vara de Execução Penal da Comarca de Fortaleza já havia decidido a favor do pedido da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado do Ceará (SAP) para manter o apenado na Unidade Penal de Segurança Máxima estadual. A defesa do réu interpôs um agravo de execução na tentativa de impugnar a decisão.

A defesa usou argumento de ilegalidade da inclusão de Zaqueu nesta unidade

Zaqueu já foi condenado na Justiça estadual a uma pena de 40 anos e seis meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, homicídio qualificado, roubo majorado, receptação e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, tendo cumprido quase sete anos da pena.

Legenda: O presídio de segurança máxima estadual foi entregue em agosto de 2021 Foto: Divulgação/Governo do Ceará

ALTA PERICULOSIDADE

Na decisão proferida no 2º Grau do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) ficou destacada a existência de um relatório de Inteligência produzido pela SAP, "indicando que o apenado possui periculosidade elevada, apontado como um dos principais líderes da organização criminosa GDE e envolvido na prática de graves delitos".

"Vislumbro a presença de mais de uma condição justificadora da necessidade e conveniência de manutenção do apenado em unidade de segurança máxima, especialmente considerando-se que o referido custodiado é indivíduo de alta periculosidade, uma vez que atua como um dos principais líderes de organização criminosa, além de possuir antecedentes criminais por vários crimes de elevada gravidade"

A reportagem do Diário do Nordeste também apurou que ainda em 2021, a SAP foi informada que Zaqueu já esteve na Penitenciária Federal de Catanduvas, na Penitenciária Federal de Porto Velho/RO e com passagem anterior pelo Presídio Federal de Mossoró.

CHACINA

14 pessoas foram assassinadas, em janeiro de 2018, em uma das maiores chacinas no Ceará. Zaqueu é apontado como mandante do crime ocorrido devido à disputa de território para tráfico de drogas.

Ele foi preso em maio de 2018 devido à mantença. No momento da captura ocorrida no bairro Conjunto Ceará ele estava em posse de uma metralhadora calibre .40, de fabricação alemã, drogas e outras armas.