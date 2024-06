Funcionário tem pernas amputadas após acidente em fábrica da Volkswagen, em SP

Funcionário de uma empresa terceirizada, um jovem de 20 anos ficou gravemente ferido após ser atingido por uma viga de metal em uma fábrica da Volkswagen, nessa terça-feira (25). A fatalidade ocorreu em Taubaté, no interior de São Paulo.

De acordo com informações do G1, o rapaz teria sido atingido pela estrutura metálica enquanto trabalhava no setor de armação da unidade industrial. O acidente causou a amputação das pernas do funcionário.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e se deslocou até o local para socorrer a vítima, levando-a para o Hospital Regional. Até a última atualização desta reportagem, não havia informações sobre o estado de saúde do homem.

O QUE DIZ A VOLKSWAGEN?

Para o portal de notícias, a Volkswagen afirmou estar prestando a assistência médica necessária para a vítima, além de apoio à família. A montadora ainda declarou ter instaurado uma investigação interna para descobrir o que causou a fatalidade.

PRONUNCIAMENTO DO SINDICATO

Em nota, o Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté manifestou-se sobre o caso, afirmando que realizará uma assembleia com trabalhadores da fábrica para discutir a ocorrência.