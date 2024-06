Influenciador que morreu em acidente enviou mensagem para a mãe minutos antes de capotamento

Um amigo do influencer Lucas Alexandre Barros de Sousa, que faleceu no último sábado após acidente na GO-080, em Goiânia, contou que ele havia enviado mensagem para a mãe minutos antes do capotamento do carro em que estavam. O jovem de 22 anos morreu ao perder o controle do veículo logo após sair de um trabalho com o amigo, em Anápolis, na Região Metropolitana da capital goiana. As informações são do portal g1.

Detalhes da ocorrência colhidos pelo Corpo de Bombeiros apontam que o influencer ficou preso nas ferragens do veículo e morreu ainda no local. Uma médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou o falecimento.

“Era 2h16 eu lembro que ele mandou mensagem para a tia Sandra, falando que a gente ia embora”, afirmou o amigo, Glauber Pires. Segundo ele, esse já era o costume do rapaz, que sempre atualizava a mãe sobre os locais e com quem estava.

Glauber publicou um vídeo nas redes sociais para falar sobre o influencer, relatando que ele era um filho exemplar. "O Lucas não bebeu. Ele não bebia", disse ele. Outra amiga também comentou que o jovem não estava alcoolizado.

A causa do acidente ainda não foi divulgada, mas o registro dos bombeiros não aponta outro carro envolvido no acidente.

Com apenas 22 anos, Lucas era estudante de medicina veterinária e acumulava mais de 450 mil seguidores em perfil no Instagram, onde compartilhava vídeos de humor e da própria vida.

Forte amizade

Em entrevista ao portal g1 Goiás, Glauber Pires falou da amizade forte entre os dois. O laço era profundo, ainda que eles tenham se conhecido há apenas um ano. "Falávamos que era Deus, que tinha feito algum propósito", disse o amigo.

Legenda: Glauber e Lucas eram amigos há cerca de um ano Foto: reprodução/redes sociais

Glauber estava no carro durante o acidente, quando o veículo saiu da pista e capotou. Lucas teria perdido o controle após uma curva na estrada, quando passaram pela cidade de Nerópolis. O amigo precisou caminhar 5 km até um posto de gasolina para pedir ajuda.

"Acho que se eu não tivesse lá nesse momento, não tinha nem achado ele, porque o carro foi parar num lugar inacessível, com mato em cima. A gente quase não achou na hora que voltou", contou ao g1.