Adolescentes tiram cadáver de túmulo e fazem piada em cemitério no Paraná

Adolescentes são suspeitas de retirar um corpo de um túmulo e fazer piadas sobre o cadáver em um cemitério de Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná. A polícia foi informada do caso na última quinta-feira (20), por meio de um vídeo, que circula nas redes sociais. De acordo com a delegada Juliana Cordeiro, responsável pelo caso, as jovens disseram, em depoimento à polícia, que agiram "por curiosidade". As informações são do portal g1.

Segundo ela, as adolescentes aparecem "ultrajando, zombando, de uma ossada humana em um cemitério de Piraquara". Elas são suspeitas de ato infracional análogo ao vilipêndio de cadáver.

A delegada Juliana Cordeiro informou ao portal que as três jovens, que têm entre 14 a 17 anos, confirmaram ser as autoras do vídeo. As suspeitas dizem não ter arrombado o túmulo onde estava o corpo, por ele estar previamente aberto, e também não souberam indicar a localização exata da sepultura. Segundo elas, o caso ocorreu há mais de um mês.

A investigação já foi concluída e encaminhada à Vara da Infância e Juventude de Piraquara para aplicação da medida socioeducativa.

A ação de vilipêndio de cadáver é definida como um crime contra o respeito aos mortos. Conforme a lei brasileira, suspeitos do crime podem ser condenados a uma pena de um a três anos de reclusão.