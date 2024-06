Mulher é morta por vizinhos após se recusar a compartilhar senha de wi-fi, diz polícia

Um casal foi preso suspeito de matar a vizinha, identificada como Clebiana Corrêa da Silva, 41 anos, após ela se recusar a compartilhar a senha do Wi-Fi. O caso aconteceu em Conceição do Araguaia, no Pará, no último domingo (23). Conforme o g1, Ivane de Silva Sousa e Manoel Edison Flávio da Silva utilizaram uma faca para golpear a vítima.

Ambos foram presos em flagrante. Ivane foi localizada ainda no domingo, enquanto Manoel foi detido, nesta segunda-feira (24), durante operação conjunta da Polícia Militar e da Civil. Ele já estava em uma área próxima da divisa entre Pará e Tocantins.

Os dois foram indiciados pelo crime de homicídio e passarão por audiência de custódia.

Desentendimento com vizinha

Em meio às investigações, testemunhas relataram que Clebiana teve um desentendimento com Ivane e Manoel. Outros vizinhos ainda acionaram a Polícia Militar durante o conflito, mas quando os agentes chegaram ao local, a vítima já tinha falecido.

A dupla foi encaminhada à delegacia de Conceição do Araguaia. Em depoimento à polícia, Ivane disse que apenas Manoel desferiu os golpes de faca contra a vizinha.

O velório de Clebiana ocorreu em capela particular no centro de Conceição do Araguaia.