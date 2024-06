Nível do Guaíba sobe 23 centímetros e prefeitura de cidade gaúcha emite alerta para inundações

Moradores da cidade gaúcha de Guaíba estão tensos pelo aumento do nível do lago, que leva o mesmo no mesmo do município, nas últimas 11 horas. Conforme dados da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), divulgados pelo G1, o nível subiu 23 centímetros — o que fez com que a Prefeitura emitisse um alerta de risco para inundações em áreas de risco.

"A Defesa Civil de Guaíba orienta a todos que se encontram em áreas de risco, nas margens do lago, que busquem um local seguro ou dirijam-se ao abrigo municipal do Ginásio do Coelhão", declarou o Executivo Municipal em nota publicada nas redes sociais.

A medição mais recente, das 5h15, aponta que o nível do lago estava em 3,41 metros. Ele começou a subir a partir das 18h15 do domingo (23), quando estava em 3,18 metros.

Ventos elevaram nível do lago

A Prefeitura de Guaíba explica que o aumento do nível do lago ocorre, principalmente, devido à incidência de ventos nas direções Sul e Sudeste, o que represa a água. O fenômeno deve se estender pelo menos até esta terça-feira (25).

Em caso de emergência, o poder público orienta a população a entrar em contato pelos telefones 190, 193 ou 199.

Ao todo, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul registrou 177 óbitos em razão da catástrofe ambiental que assola o Estado desde o fim de abril. Há 37 pessoas desaparecidas. Mais de 800 pessoas ficaram feridas durante as enchentes e há mais de 10 mil fora de casa.