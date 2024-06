Balão rasga e paraquedista cai durante salto em Boituva: 'estrutura do produto não estava 100%'

O paraquedista colombiano Jhovanny Duran, 31, sofreu um acidente durante salto de um balão em Boituva (SP). O atleta caminhava sobre o tecido do balão, chamado de envelope, quando ele rasgou e caiu por dentro da estrutura. O caso aconteceu no dia 1º de junho.

Em entrevista ao Fantástico, exibida no domingo (23), Duran relatou como tudo aconteceu. “A gente decidiu ir sete atletas. E um deles tinha fechado com a empresa do balonismo para gente realizar esse salto. Sendo três de cima, no topo, no teto do balão”.

O colombiano contou que só sabia sobre o salto o que tinha visto na internet e ninguém do grupo já tinha feito essa modalidade.

Paraquedista recebeu orientação de dono do balão

Jhovanny Duran relatou que, durante o voo, recebeu instrução do dono do balão para que pisasse especificamente nas linhas mais grossas da lona — as fitas de sustentação da estrutura.

“Ele falou, quando você pisar, você vai sentir que ela tem mais pressão. Se tiver pressão, é a certa. Quando eu dei um, dois, três passos e me joguei para escorregar, eu senti que afundei”, relembra.

Ainda na entrevista, o atleta falou sobre o tipo de material que pisou. “Pelo que eu percebi, foi que a estrutura do produto não estava 100% nas qualidades de fazer esse salto”.

Queda com colisões

Legenda: Paraquedista sofreu fratura do fêmur Foto: Reprodução/TV Globo

Segundo matéria do Fantástico, o atleta caiu de uma altura de cerca de 20 metros, do topo até o maçarico. Depois, ele foi ejetado do balão.

Quando eu comecei a cair, eu senti alguma coisa me batendo no peito, no meu rosto. Eu estava caindo assim. E a minha perna batia no meu peito e no meu rosto, sendo que eu não entendia o que era. Desespero, num momento de pressão, né? Jhovanny Duran Paraquedista

Enquanto isso, o piloto Jair Grillo orientava um outro paraquedista a saltar o mais rapidamente possível. Jhovanny conseguiu se estabilizar no ar, abrir o paraquedas e pousar em uma fazenda. Ele foi socorrido por um morador. O atleta teve queimadura no nariz, na bochecha, no queixo e na perna, além de ter fraturado o fêmur.