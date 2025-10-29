Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Veja imagens dos 60 corpos resgatados por moradores da Penha após megaoperação

Pelo menos 120 pessoas morreram na operação deflagrada nessa terça-feira (28).

Escrito por
Geovana Almeida* geovana.almeida@svm.com.br
(Atualizado às 12:19)
País

Imagens de moradores do Complexo da Penha, no Rio de Janeiro, organizando corpos em uma rua da comunidade para identificar seus familiares chamam atenção de todo o País, nesta quarta-feira (29).

A população encontrou, na madrugada, mais de 60 corpos em uma região de mata. Com isso, o número total estimado de vítimas da megaoperação policial na Cidade, deflagrada nessa terça (28), pode passar de 120 pessoas.

Veja também

teaser image
País

Veja fotos da operação no Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho

teaser image
PontoPoder

O que é GLO e por que termo é discutido após operação no RJ

teaser image
País

Policial morto no RJ faleceu no mês de aniversário da filha

Pela manhã, os corpos foram levados à Praça São Lucas, uma área de comércio popular no bairro, e posteriormente recolhidos para o Instituto Médio Legal (IML) pela Defesa Civil. Os corpos enfileirados atraíram uma multidão, incluindo familiares, moradores, curiosos e jornalistas da imprensa nacional e internacional.

Multidão de pessoas em uma rua movimentada participando do reconhecimento de corpos
Legenda: As vítimas foram encontradas na região conhecida como Vacaria, na Serra da Misericórdia.
Foto: Tomaz Silva /Agência Brasil.

A Serra da Misericórdia é o território onde ocorreram os confrontos mais intensos entre as forças de segurança e integrantes do Comando Vermelho.

Pessoas tristes e desesperadas em um ambiente de crise, com uma mulher consolando outra e várias pessoas deitadas no chão, em uma situação de emergência ou desastre.
Legenda: As famílias reconheceram os corpos das vítimas nas ruas da Praça São Lucas.
Foto: Tomaz Silva /Agência Brasil.

Equipes de emergência e populares no local de uma ocorrência com uma vítima sendo levada para o hospital, em uma rua movimentada.
Legenda: Os corpos foram levados para o Instituto Médio Legal (IML) pela Defesa Civil.
Foto: Tomaz Silva /Agência Brasil.

A Operação Contenção, realizada pelas forças policiais do Rio de Janeiro, foi planejada ao longo de dois meses e após um ano de investigações. As informações são do O Globo.

O objetivo era cumprir 100 mandados de prisão contra líderes do Comando Vermelho do Rio e do Pará, que estariam escondidos nas comunidades. 

Pessoas emocionadas e chorando durante uma tragédia, com um homem sendo atendido por socorristas em uma situação de emergência na rua. Diversas pessoas ao redor acompanham a cena com preocupação.
Legenda: A comunidade do Complexo da Penha se reuniu na praça na manhã desta sexta (29).
Foto: Tomaz Silva /Agência Brasil.

O recolhimento dos corpos gerou comoção de familiares.

Cena de socorro em um episódio triste com várias pessoas ao redor de corpos e equipes de emergência ao fundo, em um cenário de tragédia.
Legenda: 81 mandados de prisão foram cumpridos.
Foto: Tomaz Silva /Agência Brasil.

A operação culminou na prisão de 81 pessoas.

Mulher chorando em protesto ou reunião pública com uma multidão ao fundo, mostrando dor emocional, com destaque para a tatuagem nas costas e cabelo trançado.
Legenda: Cerca de 2,5 mil agentes, 32 blindados terrestres e dois helicópteros foram usados na operação.
Foto: Tomaz Silva /Agência Brasil.

Operação 'mais letal' desde 1990

De acordo com a BBC News, a operação foi a mais letal já registrada desde 1990 na região metropolitana do Rio pelo Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense (Geni/UFF).

Acidente de trânsito com várias vítimas e dezenas de pessoas ao redor, equipe de resgate trabalhando emergencialmente neste cenário de emergência.
Legenda: A princípio, os corpos levados à praça não foram contabilizados no balanço oficial feito pelas autoridades.
Foto: Tomaz Silva /Agência Brasil.

O grande número de vítimas foi criticado pelo Alto Comissariado dos Direitos Humanos das Nações Unidas, que se disse "horrorizado" com a operação nas favelas.

Mulher chora emocionada em um momento de solidariedade e esperança durante uma tragédia, com muitas pessoas ao fundo e objetos ao redor.
Legenda: O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), considerou a operação "um sucesso".
Foto: Tomaz Silva /Agência Brasil.

"Essa operação mortal amplia a tendência de consequências extremamente letais das operações policiais nas comunidades marginalizadas do Brasil. Lembramos as autoridades de suas obrigações sob as leis internacionais de direitos humanos e pedimos investigações ágeis e eficazes", disse o órgão na ONU na rede social X.

*Estagiária supervisionada pela jornalista Mariana Lazari.

Assuntos Relacionados
Veja imagens dos 60 corpos resgatados por moradores da Penha após megaoperação
País

Veja imagens dos 60 corpos resgatados por moradores da Penha após megaoperação

Pelo menos 120 pessoas morreram na operação deflagrada nessa terça-feira (28).

Geovana Almeida*
Há 31 minutos
Imagem escala de cores preto e branco mostra o terceiro sargento do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), Heber Carvalho da Fonseca, um dos agentes de segurança mortos na operação contra a facção Comando Vermelho (CV) no Rio de Janeiro, em 28 de outubro de 2025.
País

Policial morto no RJ faleceu no mês de aniversário da filha

Agente é um dos pelo menos 64 óbitos em operação policial no Estado.

Carol Melo
Há 51 minutos
Mulher chora em cima de corpo de pessoas na Praça São Lucas, na Penha. Homens foram mortos em operação no Rio de Janeiro.
País

Passa de 120 o total de mortos em operação no Rio

Cadáveres foram retirados de mata e expostos em rua da Comunidade da Penha.

Redação
Há 1 hora
imagem mostra corpos cobertos, enfileirados, em rua da comunidade da penha no rio de janeiro. ao lado, moradores estão desfocados. ao fundo, um carro e um dos corpos sendo carregados.
País

Dezenas de corpos são enfileirados por moradores em rua da Penha, no Rio

Familiares de mortos ainda buscam parentes.

Redação
29 de Outubro de 2025
Imagem de carros incendiados.
País

RJ entra no Estágio 2 da operação contra o Comando Vermelho; veja o que muda

A fase é declarada quando há risco de ocorrências de alto impacto.

Redação
28 de Outubro de 2025
Soldado em operação no Complexo do Alemão em 2010. Imagem usada em matéria sobre ação ocorrida no Rio de Janeiro em 2025.
País

Operação no Rio de Janeiro ocorre 15 anos após ocupação do Complexo do Alemão

Entenda as duas operações.

Redação
28 de Outubro de 2025
Doca com expressão séria com fundo azul. Imagem usada em matéria que informa quem é, já que ele é um dos principais alvo da operação no Rio de Janeiro.
País

Quem é Doca, principal alvo da operação no Rio de Janeiro

Braço direito de ‘Doca’, Belão chefiava o tráfico no Quitungo.

Redação
28 de Outubro de 2025
Agente de segurança em cima de um veículo policial com dois homens deitados da caçamba do carro.
País

Veja fotos da operação no Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho

Mais de 60 pessoas morreram.

Lucas Monteiro
28 de Outubro de 2025
Montagem com fotos de policial morto durante megaoperação no Rio de Janeiro.
País

Policial morto durante megaoperação no Rio de Janeiro era chefe de delegacia

Outros três policiais também foram mortos.

Redação
28 de Outubro de 2025
Imagem de operação das Polícias Civil e Militar do Rio de Janeiro.
País

Megaoperação contra o Comando Vermelho deixa pelo menos 64 mortos e 81 presos no Rio

Entre os mortos estão quatro policiais.

Redação
28 de Outubro de 2025
Armas apreendidas em operação da polícias no Rio de Janeiro
País

Megaoperação deixa mortos e presos do Comando Vermelho no Rio

Cerca de 2,5 mil agentes, 32 blindados terrestres e dois helicópteros são usados em ações.

Redação
28 de Outubro de 2025
Drones atacam policiais em operação no RJ; criminosos são presos
País

Drones atacam policiais em operação no RJ; criminosos são presos

Traficantes reagiram com tiros, barricadas e bombas lançadas por meio de drones.

Redação
28 de Outubro de 2025
Foto de Aline Bardy Dutra ilustra matéria sobre prisão da influenciadora Esquerdogata.
País

Influenciadora 'Esquerdogata' é detida após ofender policiais em SP

Aline Bardy Dutra contestou uma abordagem de trânsito.

Redação
28 de Outubro de 2025
Polícia Civil atuando na cena de um incidente sob a sombra de árvores, com várias pessoas observando ao fundo, em frente ao cemitério.
País

Criança é encontrada morta em mala, em Belém; suspeito do crime é linchado

Corpo estava com as mãos amarradas.

Redação
28 de Outubro de 2025
Imagem em preto e branco do carro no momento em que grávida de gêmeos é atropelada em Guarulhos.
País

Grávida de gêmeos é atropelada em Guarulhos; motorista foge sem prestar socorro

Mulher de 33 anos caminhava de mãos dadas com uma criança quando foi atingida por um carro que subiu na calçada.

Redação
27 de Outubro de 2025
Capturas de tela do vídeo do bebê dado como morto em Rio Branco, em um saco plástico.
País

Bebê dado como morto chora no próprio velório, é socorrido e levado à UTI, mas não resiste

O caso foi registrado nesse domingo (26).

Redação
27 de Outubro de 2025
Calendário ilustra matéria sobre feriados de novembro.
País

Veja lista de feriados e datas comemorativas de novembro

O próximo mês terá um feriado nacional caindo em dia útil.

Redação
27 de Outubro de 2025
Balsa submersa.
País

Ônibus de turismo cai no rio Tocantins e deixa um motorista morto

Além dele, o ônibus levava 49 ocupantes.

Redação
26 de Outubro de 2025
Caminhão vermelho com a frente destruída colide contra um carro prateado totalmente amassado, durante a noite, em uma rodovia. O automóvel está preso à parte frontal do caminhão, com danos severos em toda a lateral e dianteira. O local está iluminado pelas luzes de emergência e há um rolo de mangueira ou cabo no asfalto próximo aos veículos.
País

Engavetamento mata uma pessoa e deixa pelo menos cinco feridos em Santa Catarina

O acidente envolveu cinco carros e duas carretas.

Redação
26 de Outubro de 2025
Cenas do acidente com PM da rota e idoso em São Paulo.
País

Policial morre em acidente de moto ao atropelar idoso em São Paulo

Pedestre atingido era o físico Aníbal Fonseca de Figueiredo Neto

Redação
26 de Outubro de 2025