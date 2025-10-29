Veja imagens dos 60 corpos resgatados por moradores da Penha após megaoperação

Imagens de moradores do Complexo da Penha, no Rio de Janeiro, organizando corpos em uma rua da comunidade para identificar seus familiares chamam atenção de todo o País, nesta quarta-feira (29).

A população encontrou, na madrugada, mais de 60 corpos em uma região de mata. Com isso, o número total estimado de vítimas da megaoperação policial na Cidade, deflagrada nessa terça (28), pode passar de 120 pessoas.

Veja também País Veja fotos da operação no Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho PontoPoder O que é GLO e por que termo é discutido após operação no RJ País Policial morto no RJ faleceu no mês de aniversário da filha

Pela manhã, os corpos foram levados à Praça São Lucas, uma área de comércio popular no bairro, e posteriormente recolhidos para o Instituto Médio Legal (IML) pela Defesa Civil. Os corpos enfileirados atraíram uma multidão, incluindo familiares, moradores, curiosos e jornalistas da imprensa nacional e internacional.

Legenda: As vítimas foram encontradas na região conhecida como Vacaria, na Serra da Misericórdia. Foto: Tomaz Silva /Agência Brasil.

A Serra da Misericórdia é o território onde ocorreram os confrontos mais intensos entre as forças de segurança e integrantes do Comando Vermelho.

Legenda: As famílias reconheceram os corpos das vítimas nas ruas da Praça São Lucas. Foto: Tomaz Silva /Agência Brasil.

Legenda: Os corpos foram levados para o Instituto Médio Legal (IML) pela Defesa Civil. Foto: Tomaz Silva /Agência Brasil.

A Operação Contenção, realizada pelas forças policiais do Rio de Janeiro, foi planejada ao longo de dois meses e após um ano de investigações. As informações são do O Globo.

O objetivo era cumprir 100 mandados de prisão contra líderes do Comando Vermelho do Rio e do Pará, que estariam escondidos nas comunidades.

Legenda: A comunidade do Complexo da Penha se reuniu na praça na manhã desta sexta (29). Foto: Tomaz Silva /Agência Brasil.

O recolhimento dos corpos gerou comoção de familiares.

Legenda: 81 mandados de prisão foram cumpridos. Foto: Tomaz Silva /Agência Brasil.

A operação culminou na prisão de 81 pessoas.

Legenda: Cerca de 2,5 mil agentes, 32 blindados terrestres e dois helicópteros foram usados na operação. Foto: Tomaz Silva /Agência Brasil.

Operação 'mais letal' desde 1990

De acordo com a BBC News, a operação foi a mais letal já registrada desde 1990 na região metropolitana do Rio pelo Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense (Geni/UFF).

Legenda: A princípio, os corpos levados à praça não foram contabilizados no balanço oficial feito pelas autoridades. Foto: Tomaz Silva /Agência Brasil.

O grande número de vítimas foi criticado pelo Alto Comissariado dos Direitos Humanos das Nações Unidas, que se disse "horrorizado" com a operação nas favelas.

Legenda: O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), considerou a operação "um sucesso". Foto: Tomaz Silva /Agência Brasil.

"Essa operação mortal amplia a tendência de consequências extremamente letais das operações policiais nas comunidades marginalizadas do Brasil. Lembramos as autoridades de suas obrigações sob as leis internacionais de direitos humanos e pedimos investigações ágeis e eficazes", disse o órgão na ONU na rede social X.

*Estagiária supervisionada pela jornalista Mariana Lazari.