Preso por estupro, ator Marco Furlan disse que confundiu criança de 5 anos com namorada

Preso no último domingo (2) após ser acusado de estupro de vulnerável, o ator Marco Furlan, de 48 anos, disse aos policiais militares que atenderam a ocorrência ter confundido a criança de cinco anos com sua namorada.

O crime aconteceu durante uma festa numa chácara na cidade de Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. A vítima é um menino com Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme informações do g1.

Segundo essa primeira versão, o ator teria passado mal e entrado no quarto por engano, alegando ter confundido a criança com a namorada. Já na delegacia e acompanhado por advogados, ele mudou o relato e disse que havia consumido cerveja durante a festa e que não se lembrava do que tinha acontecido.

Marco Furlan foi preso em flagrante e, após audiência de custódia realizada nesta segunda-feira (3), teve a prisão convertida em preventiva. Ele foi indiciado por estupro de vulnerável.

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O crime

Em depoimento à polícia, a mãe da criança disse que havia deixado o filho dormindo em um dos quartos da residência enquanto participava da confraternização. Ela afirmou ter ouviu gritos vindos do cômodo e quando entrou no quarto para verificar encontrou o filho e o suspeito sem roupas.

Essa versão bate com os depoimentos de testemunhas ouvidas pela Polícia Civil. Uma delas afirmou ter escutado a criança gritar "para, tá doendo" e, ao entrar no local, contou ter visto Marco Furlan ao lado do menino.

A delegada responsável pelo caso identificou coerência entre os relatos da mãe, dos policiais e das testemunhas, que apontavam indícios suficientes da prática do crime de estupro de vulnerável.

Ela destacou que, embora não tenha sido apontado lesões nos exames médicos, a jurisprudência dos tribunais superiores considera que a prática de ato libidinoso contra criança já é suficiente para a configuração do crime.

Quem é Marco Furlan?

Marco Furlan já trabalhou em seriados e outros programas de televisão no Brasil. Um dos principais trabalhos do artista foi com o personagem Heitor na série "Aline" (2009), exibida na TV Globo.

Ele também trabalhou no seriado "Mulher de Fases", em 2011, assim como no programa "Escola do Amor", na TV Record. Fora da atuação, o artista também fez uma série de campanhas do meio publicitário, sempre associado a grandes marcas.

Até o momento, os representantes do ator não se pronunciaram sobre a acusação de estupro de vulnerável.