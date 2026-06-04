Vitinho rebate técnico do Vitória e revela desejo de renovação no Fortaleza: ‘quero ficar aqui’

O atacante Vitinho, do Fortaleza, rebateu a fala do técnico Jair Ventura, do Vitória-BA, sobre a postura ofensiva do time baiano durante a final da Copa do Nordeste. O atleta tricolor declarou que, na Arena Castelão, o adversário apenas deu "chutão e bateu lateral", e que o Leão do Pici tem condição de se impor fora de casa.

"Achei meio estranho ele (Jair Ventura) falar isso, porque o jogo aqui na nossa casa, a gente dominou o jogo, a gente teve maior posse de bola, mais finalização, eles não fizeram nada mais do que dar chutão e bater lateral. Eu acho que o jogo lá (no Barradão), a gente vai pressionar e vai conseguir impor o nosso jogo para tentar ao máximo dar alegria ao nosso torcedor, e buscar o que é mais importante para a gente e para o clube, que é o título da Copa do Nordeste". Vitinho Atacante do Fortaleza

O confronto de volta está marcado para o próximo sábado (6), às 16h, no Barradão, em Salvador/BA, depois da derrota por 2 a 1 na ida. O Fortaleza precisa vencer por um gol de diferença para conduzir a decisão para os pênaltis, ou dois para ser campeão - já a equipe baiana fica com a taça até em caso de empate.

Desejo de renovação

Em coletiva, Vitinho também revelou o desejo de permanecer no Fortaleza para a temporada de 2027. O atleta chegou em fevereiro, com um contrato de empréstimo junto ao Tijuana, do México, até dezembro de 2026.

"Se depender de mim, eu assino meu contrato agora (de renovação), depende deles. Minha família está muito feliz aqui, meus filhos também, e eu também. Espero estar aqui para o próximo ano também". Vitinho Atacante do Fortaleza

Artilheiro do Leão no ano, com nove gols, o jogador de 25 anos pontuou que a família está feliz na cidade. Ao todo, participou de 21 jogos sob o comando de Thiago Carpini.