Neymar não viajará para o amistoso do Brasil contra o Egito no sábado

Neymar não viajará com a Seleção Brasileira para amistoso contra o Egito, no sábado (6), ás 19 horas, em Huntington Bank Field Stadium, em Cleveland. Será o último jogo da Seleção Brasileira antes da estreia na Copa do Mundo de 2026.

O atacante do Santos ficará em Nova Jersey, no CT que a Seleção Brasileira treina para a Copa do Mundo para acelerar o tratamento da lesão de grau 2 na panturrilha.

Segundo a CBF, O trabalho no CT também servirá para intensificar a programação de recuperação física do jogador. A previsão de retorno de Neymar aos gramados é de duas semanas, entre 11 e 18 de junho.

Ancelotti espera contar com o jogador para o segundo jogo da Copa do Mundo 2026, contra o Haiti, no dia 19.