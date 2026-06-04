Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Neymar não viajará para o amistoso do Brasil contra o Egito no sábado

Jogador do Santos tratará lesão no CT da Seleção Brasileira em Nova Jersey

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 14:30)
Jogada
Legenda: Neymar fica fora de treinamentos e amistosos antes da Copa do Mundo
Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Neymar não viajará com a Seleção Brasileira para amistoso contra o Egito, no sábado (6), ás 19 horas, em Huntington Bank Field Stadium, em Cleveland. Será o último jogo da Seleção Brasileira antes da estreia na Copa do Mundo de 2026.

O atacante do Santos ficará em Nova Jersey, no CT que a Seleção Brasileira treina para a Copa do Mundo para acelerar o tratamento da lesão de grau 2 na panturrilha.

Segundo a CBF, O trabalho no CT também servirá para intensificar a programação de recuperação física do jogador. A previsão de retorno de Neymar aos gramados é de duas semanas, entre 11 e 18 de junho.

Ancelotti espera contar com o jogador para o segundo jogo da Copa do Mundo 2026, contra o Haiti, no dia 19.

Assuntos Relacionados
Neymar

Jogada

Neymar não viajará para o amistoso do Brasil contra o Egito no sábado

Jogador do Santos tratará lesão no CT da Seleção Brasileira em Nova Jersey

Redação Há 24 minutos
Lucas Mugni comemora gol pelo Ceará

Jogada

Ceará tenta retorno de meia Lucas Mugni, do Mirassol

O atleta de 34 anos perdeu espaço no time paulista dutante a Série A

Alexandre Mota e Daniel Farias Há 2 horas
Imagem de um carrinho de Casemiro em Endrick

Jogada

Casemiro acerta carrinho em Endrick durante treino do Brasil e gera polêmica nas redes

A entrada mais dura ocorreu em atividades nos EUA nesta quarta (3)

Alexandre Mota 04 de Junho de 2026
Mauricio

Jogada

Conheça os brasileiros que vão defender outras seleções na Copa do Mundo

Ao todo, quatro jogadores com origem brasileira estarão no Mundial vestindo camisas diferentes da tradicional amarelinha

Liuê Góis 04 de Junho de 2026
Mbappé em ação pela seleção da França

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (4)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta, dia 4 de junho de 2026

Alexandre Mota 04 de Junho de 2026
Casemiro em jogo da Seleção Brasileira

Jogada

Seleção Brasileira é a mais velha entre favoritas da Copa do Mundo 2026; veja ranking de idade

Com 28,65 anos, Brasil fica à frente de todas as cotadas em média de idade

Redação 04 de Junho de 2026