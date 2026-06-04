Ceará anuncia reformulação interna e reduz diretorias do clube; veja mudanças

O Ceará Sporting Club anunciou uma reformulação na estrutura da Diretoria Executiva. Para melhorar os processos internos, o clube reduziu de 16 para 12 pastas, com nova definição dos diretores alvinegros.

O que mudou na estrutura do time cearense?

A principal mudança foi a extinção de três (Esportes Olímpicos, Governança e Projetos e Inovações), além da unificação dos setores de Marketing e de Comunicação, que será ocupada por Matheus Guedes.

Deste modo, as diretorias vigentes são:

Futebol;

Administrativo;

Financeiro;

Marketing e Comunicação;

Comercial;

Jurídico;

Categorias de Base;

Cultural;

Eventos e Atividades Sociais;

Patrimônio;

Relações Institucionais

e Consulados.

A área de coordenação do Vovô também passou por mudanças, reduzindo de seis para quatro representantes. Além disso, seguem integrados os cargos de Representante na Federação e de Ouvidoria.

Confira a estrutura da nova Diretoria Executiva do Ceará

Presidente: João Paulo Silva

1º Vice-Presidente: Ernando Uchôa

2º Vice-Presidente: Celso Rodrigues

Diretor de Futebol: Gabriel Bedê

Diretor Administrativo: Eduardo Arruda

Diretor Financeiro: Alcy Pinheiro

Diretor de Marketing e Comunicação: Matheus Guedes

Diretor Comercial: Evandro Rocha

Diretor Jurídico: Erick Freitas

Diretor das Categorias de Base: Israel Portela

Diretor Cultural: Thiago Eloi

Diretor de Eventos e Atividades Sociais: Tarso Holanda

Diretor de Patrimônio: Afonso Lobo

Diretor Institucional: Rodolfo Aguiar

Diretor de Consulados: Marcus Vinícius

Veja representantes na Federação, Coordenação e Ouvidoria