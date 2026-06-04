Ceará anuncia reformulação interna e reduz diretorias do clube; veja mudanças
A gestão também diminuiu a quantidade de coordenadorias da instituição.
O Ceará Sporting Club anunciou uma reformulação na estrutura da Diretoria Executiva. Para melhorar os processos internos, o clube reduziu de 16 para 12 pastas, com nova definição dos diretores alvinegros.
O que mudou na estrutura do time cearense?
A principal mudança foi a extinção de três (Esportes Olímpicos, Governança e Projetos e Inovações), além da unificação dos setores de Marketing e de Comunicação, que será ocupada por Matheus Guedes.
Deste modo, as diretorias vigentes são:
- Futebol;
- Administrativo;
- Financeiro;
- Marketing e Comunicação;
- Comercial;
- Jurídico;
- Categorias de Base;
- Cultural;
- Eventos e Atividades Sociais;
- Patrimônio;
- Relações Institucionais
- e Consulados.
A área de coordenação do Vovô também passou por mudanças, reduzindo de seis para quatro representantes. Além disso, seguem integrados os cargos de Representante na Federação e de Ouvidoria.
Confira a estrutura da nova Diretoria Executiva do Ceará
- Presidente: João Paulo Silva
- 1º Vice-Presidente: Ernando Uchôa
- 2º Vice-Presidente: Celso Rodrigues
- Diretor de Futebol: Gabriel Bedê
- Diretor Administrativo: Eduardo Arruda
- Diretor Financeiro: Alcy Pinheiro
- Diretor de Marketing e Comunicação: Matheus Guedes
- Diretor Comercial: Evandro Rocha
- Diretor Jurídico: Erick Freitas
- Diretor das Categorias de Base: Israel Portela
- Diretor Cultural: Thiago Eloi
- Diretor de Eventos e Atividades Sociais: Tarso Holanda
- Diretor de Patrimônio: Afonso Lobo
- Diretor Institucional: Rodolfo Aguiar
- Diretor de Consulados: Marcus Vinícius
Veja representantes na Federação, Coordenação e Ouvidoria
- Representante na Federação: Pedro Jorge
- Coordenação do Núcleo da Mulher: Inês Cabral
- Coordenação Torcidas Organizadas: Alfredo Viana Filho
- Coordenação de Responsabilidade Social: Janaína Queiroz
- Coordenação de Eventos e Atividades Sociais: Gerardo Rabelo
- Ouvidoria: Paulo Veras