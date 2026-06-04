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Ceará anuncia reformulação interna e reduz diretorias do clube; veja mudanças

A gestão também diminuiu a quantidade de coordenadorias da instituição.

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 15:39)
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Legenda: O Ceará atravessa mundanças internas na gestão do clube
Foto: Thiago Gadelha / SVM

O Ceará Sporting Club anunciou uma reformulação na estrutura da Diretoria Executiva. Para melhorar os processos internos, o clube reduziu de 16 para 12 pastas, com nova definição dos diretores alvinegros.

O que mudou na estrutura do time cearense?

A principal mudança foi a extinção de três (Esportes Olímpicos, Governança e Projetos e Inovações), além da unificação dos setores de Marketing e de Comunicação, que será ocupada por Matheus Guedes.

Deste modo, as diretorias vigentes são:

  • Futebol; 
  • Administrativo; 
  • Financeiro; 
  • Marketing e Comunicação; 
  • Comercial; 
  • Jurídico; 
  • Categorias de Base; 
  • Cultural; 
  • Eventos e Atividades Sociais; 
  • Patrimônio; 
  • Relações Institucionais
  • e Consulados.

A área de coordenação do Vovô também passou por mudanças, reduzindo de seis para quatro representantes. Além disso, seguem integrados os cargos de Representante na Federação e de Ouvidoria.

Confira a estrutura da nova Diretoria Executiva do Ceará

  • Presidente: João Paulo Silva
  • 1º Vice-Presidente: Ernando Uchôa
  • 2º Vice-Presidente: Celso Rodrigues
  • Diretor de Futebol: Gabriel Bedê
  • Diretor Administrativo: Eduardo Arruda
  • Diretor Financeiro: Alcy Pinheiro
  • Diretor de Marketing e Comunicação: Matheus Guedes
  • Diretor Comercial: Evandro Rocha
  • Diretor Jurídico: Erick Freitas
  • Diretor das Categorias de Base: Israel Portela
  • Diretor Cultural: Thiago Eloi
  • Diretor de Eventos e Atividades Sociais: Tarso Holanda
  • Diretor de Patrimônio: Afonso Lobo
  • Diretor Institucional: Rodolfo Aguiar
  • Diretor de Consulados: Marcus Vinícius

Veja representantes na Federação, Coordenação e Ouvidoria

  • Representante na Federação: Pedro Jorge
  • Coordenação do Núcleo da Mulher: Inês Cabral
  • Coordenação Torcidas Organizadas: Alfredo Viana Filho
  • Coordenação de Responsabilidade Social: Janaína Queiroz
  • Coordenação de Eventos e Atividades Sociais: Gerardo Rabelo
  • Ouvidoria: Paulo Veras
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