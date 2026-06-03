Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (3)

A agenda dos jogos de hoje na TV desta quarta-feira (3) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUARTA-FEIRA (3)

AMISTOSO INTERNACIONAL

14h | Gibraltar x Ilhas Virgens Britânicas | Disney+

15h | Dinamarca x RD Congo | ESPN 4 e Disney+

15h | Albânia x Israel | Disney+

15h45 | Holanda x Argélia | ESPN e Disney+

15h45 | Polônia x Nigéria | Sportv

15h45 | Luxemburgo x Itália | Disney+

21h45 | Panamá x República Dominicana | Disney+

22h | Coreia do Sul x El Salvador | Sportv

COPA SUL-SUDESTE (FINAL)