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Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (3)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta, dia 3 de junho de 2026

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 14:57)
Jogada
Legenda: O atacante Depay, do Corinthians, é o maior goleador da história da Holanda
Foto: John Thys / AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV desta quarta-feira (3) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUARTA-FEIRA (3)

AMISTOSO INTERNACIONAL

  • 14h | Gibraltar x Ilhas Virgens Britânicas | Disney+
  • 15h | Dinamarca x RD Congo | ESPN 4 e Disney+
  • 15h | Albânia x Israel | Disney+
  • 15h45 | Holanda x Argélia | ESPN e Disney+
  • 15h45 | Polônia x Nigéria | Sportv
  • 15h45 | Luxemburgo x Itália | Disney+
  • 21h45 | Panamá x República Dominicana | Disney+
  • 22h | Coreia do Sul x El Salvador | Sportv

COPA SUL-SUDESTE (FINAL)

  • 20h | Avaí x Chapecoense | Xsports e SportyNet
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