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Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (4)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta, dia 4 de junho de 2026

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 09:27)
Jogada
Legenda: O atacante Mbappé, do Real Madrid, é uma das estrelas da seleção da França
Foto: Franck Fife / AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV desta quinta-feira (4) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (4)

AMISTOSO INTERNACIONAL

  • 13h | Irlanda do Norte x Guiné | Disney+
  • 13h | Eslovênia x Chipre | Disney+
  • 14h | Suécia x Grécia | ESPN 4 e Disney+
  • 14h | Andorra x Liechtenstein | Sportv 2
  • 16h | Espanha x Iraque | ESPN e Disney+
  • 16h10 | França x Costa do Marfim | Sportv
  • 21h | República Tcheca x Guatemala | Sportv

COPA VERDE (FINAL)

  • 20h | Anápolis x Paysandu | SportyNet e Canal do Benja
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