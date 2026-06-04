Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (4)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta, dia 4 de junho de 2026
Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 09:27)
A agenda dos jogos de hoje na TV desta quinta-feira (4) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (4)
AMISTOSO INTERNACIONAL
- 13h | Irlanda do Norte x Guiné | Disney+
- 13h | Eslovênia x Chipre | Disney+
- 14h | Suécia x Grécia | ESPN 4 e Disney+
- 14h | Andorra x Liechtenstein | Sportv 2
- 16h | Espanha x Iraque | ESPN e Disney+
- 16h10 | França x Costa do Marfim | Sportv
- 21h | República Tcheca x Guatemala | Sportv
COPA VERDE (FINAL)
- 20h | Anápolis x Paysandu | SportyNet e Canal do Benja
Assuntos Relacionados