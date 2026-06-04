Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (4)

A agenda dos jogos de hoje na TV desta quinta-feira (4) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (4)

AMISTOSO INTERNACIONAL

13h | Irlanda do Norte x Guiné | Disney+

13h | Eslovênia x Chipre | Disney+

14h | Suécia x Grécia | ESPN 4 e Disney+

14h | Andorra x Liechtenstein | Sportv 2

16h | Espanha x Iraque | ESPN e Disney+

16h10 | França x Costa do Marfim | Sportv

21h | República Tcheca x Guatemala | Sportv

COPA VERDE (FINAL)