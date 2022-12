Ceará anuncia contratação do zagueiro Tiago Pagnussat; veja detalhes

O Ceará anunciou o retorno do zagueiro Tiago Pagnussat para a temporada de 2023. O defensor de 32 anos estava livre no mercado após deixar o Nagoya Grampus-JAP e assina contrato até fim de 2024, se tornando o 1º reforço oficial para a nova temporada, quando disputa a Série B do Brasileiro.

Com a camisa alvinegra, Pagnussat foi campeão invicto da Copa do Nordeste em 2020 e deixou ao clube para o exterior, sendo negociado por 200 mil dólares (cerca de R$ 1,13 milhão). Ao todo, somou 46 partidas e marcou 4 gols pelo time alvinegro. Na carreira, tem passagem por equipes como Atlético/MG, Lanus-ARG e o Cerezo Osaka, do Japão.

Albeci Júnior Diretor de Futebol do Ceará “Um excelente zagueiro que entrou no nosso radar assim que soubemos sobre o fim de contrato dele e do interesse dele em retornar ao Brasil. Eu, Juliano e PC analisamos e, com a aprovação do Gustavo Morínigo, iniciamos a conversa, pois sabíamos que seria difícil, devido ao patamar salarial. Tiago demonstrou um grande interesse em defender novamente o Ceará, acreditou no nosso projeto e aceitou a proposta”.

A apresentação do zagueiro está prevista para o dia 16 de dezembro, com foco na realização dos exames clínicos e físicos. No Japão, Pagnussat atuou em 2021 no Cerezo Osaka e em 2022, no Nagoya Grampus.

Ficha técnica | Tiago Pagnussat

Nome: Tiago Pagnussat

Posição: zagueiro

Nascimento: 17/06/1990 (32 anos)

Naturalidade: São Jorge d’Oeste/PR

Altura: 1.91 m

Clubes: Caxias/RS, Guarani/SP, Atlético/MG, Bahia/BA, Lanús (Argentina) e Ceará, Cerezo Osaka (Japão) e Nagoya Grampus (Japão).