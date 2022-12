Ceará encaminha contratação do atacante Léo Gamalho, ex-Coritiba

O Ceará está perto de acertar a primeira contratação para 2023. O atacante Léo Gamalho, ex-Coritiba, tem negociações avançadas e está próximo de fechar com o Vovô. A informação foi divulgada pelo repórter Bruno Mucke, da Rádio Caxias, e confirmada pelo Diário do Nordeste.

O centroavante de 36 anos está livre no mercado após finalizar contrato com o Coxa, ao fim da Série A 2022, e não renovar o vínculo. O experiente jogador tinha propostas de Juventude e Vitória, que também disputarão a Série B do Campeonato Brasileiro, mas nos últimos dias o Alvinegro entrou na disputa e realizou a melhor oferta para fechar com o jogador.

A relação com o técnico Gustavo Morínigo também pesou. O novo treinador do Vovô entrou em contato com o atleta para convencê-lo a aceitar o Ceará, o que acabou sendo determinante para a escolha.

Em 2022, Léo Gamalho realizou 43 jogos pelo Coritiba e marcou 17 gols, terminando o ano como artilheiro da equipe. Na temporada anterior, em 2021, havia anotado 23 gols em 49 partidas. Nos dois anos, foi comandado por Gustavo Morínigo.

Confirmando a negociação, esta será a segunda passagem do atacante pelo Alvinegro. Em 2014, Léo Gamalho vestiu a camisa do Vovô e realizou 25 jogos, com seis gols marcados.

