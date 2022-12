Bruno Pacheco, lateral do Ceará, está próximo de acertar com Cruzeiro

Um dos destaques do Vozão nas últimas temporadas está perto de acertar sua saída de Porangabuçu. O lateral-esquerdo Bruno Pacheco, de 30 anos, está próximo de acertar com o Cruzeiro para 2023. A equipe mineira monta o time para jogar à Série A depois de três anos.

Em 2022, Bruno Pacheco dividiu a titularidade do lado esquerdo alvinegro com Victor Luís. Somente nesta temporada, foram 38 partidas, com um gol marcado e quatro assistências.

Com a camisa do Ceará, o jogador levantou a taça da Copa do Nordeste de 2020, em seu primeiro ano no clube. Um dos líderes do atual elenco alvinegro, Bruno foi o capitão da equipe na última partida pela Série A, contra o Juventude.

O lateral-esquerdo tem contrato com o Ceará até 2023. Além dele, outros 13 jogadores encerram seus vínculos com o Alvinegro na temporada que irá iniciar.

