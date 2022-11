Ceará prepara demissões de funcionários nesta terça-feira (29)

Em processo de reestruturação após a queda para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Ceará prepara demissões de funcionários para esta terça-feira (29). O número varia de 80 a 100 pessoas. O objetivo é reduzir os custos com o quadro de colaboradores, já que o valor que será arrecadado em 2023 pelo clube irá cair drasticamente.

Atualmente, o contrato da Série B estabelece que os clubes ganhem cotas fixas entre R$ 6 milhões e R$ 8 milhões. Com o rebaixamento do time masculino profissional, a estimativa de receita irá cair drasticamente. Entre os funcionários que vão ser desligados do clube, estão pessoas de vários setores, inclusive do futebol feminino, que recentemente conquistou uma vaga para a primeira divisão da categoria.

O valor orçado para 2023 ainda não definido pela atual diretoria do clube. Um das principais rendas do clube, os direitos televisivos ainda estão incertos. Ainda não se sabe qual formato será aplicado a partir de 2023 na Série B. O contrato da Rede Globo com a CBF para exibição da competição termina em 2022 e ainda não houve anúncio de renovação.