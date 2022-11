Após rebaixamento, veja jogadores do Ceará com contrato até 2023

O Ceará tem 15 jogadores com contratos até o fim de 2023. Entre eles, os principais atletas que atuaram pela equipe na temporada 2022, como Vina, Messias, Stiven Mendoza e outros. O clube sofreu novo rebaixamento da Série A e vai disputar a segunda divisão no próximo ano. Com foco nesse objetivo, o Alvinegro deve tentar segurar alguns jogadores e fazer uma reformulação.

Ao todo, 15 atletas têm contratos com o Vovô até dezembro de 2023, de acordo com o site Transfermakt. Entre os defensores, o quarteto titular na maioria dos jogos: Luiz Otávio, Messias, Bruno Pacheco e Nino Paraíba. Confira a lista:

André Luiz (goleiro) - 31/12/2023 Messias (zagueiro) - 31/12/2023 Luiz Otávio (zagueiro) - 31/12/2023 Bruno Pacheco (lateral esquerdo) - 31/12/2023 Kelvyn (lateral esquerdo) - 31/12/2023 Michel Macedo (lateral direito) - 31/12/2023 Igor (lateral direito) - 31/12/2023 (emprestado ao CSA) Nino Paraíba (lateral direito) - 31/12/2023 Buiú (lateral direito) - 31/05/2023 Stiven Mendoza (atacante) - 31/12/2023 Lima (meia) - 31/12/2023 Jhon Vásquez (atacante) - 31/12/2023 (emprestado do Deportivo Cali) Leandro Carvalho (atacante) - 31/12/2023 (emprestado ao Remo) Erick (atacante) - 31/12/2023 Geovane (meia) - 31/21/2023

Outros nomes importantes têm contrato mais amplo. Como os meias Vina e Fernando Sobral, o goleiro Richard e o volante Richardson. São 10 jogadores associados ao clube até 2024. O único com extensão de vínculo maior é o meia Guilherme Castilho, que deve permanecer até 2027. Veja a relação abaixo.

Richard (goleiro) 31/12/2024 Gabriel Lacerda (zagueiro) 31/12/2024 Marcos Victor (zagueiro) 30/06/2025 Richard (volante) - 31/12/2024 Richardson (volante) - 31/12/2024 Fernando Sobral (meia) - 10/12/2024 Guilherme Castilho (meia) - 30/06/2027 Vina (meia) - 31/12/2024 Léo Rafael (meia) - 31/12/2024 Zé Roberto (centroavante) - 31/12/2024 Cléber (centroavante) - 10/12/2024