Além de Mendoza, Santos tem interesse na contratação do zagueiro Messias

O zagueiro Messias, de 28 anos, entrou na mira do Santos para 2023. Bem avaliado pela comissão técnica de Odair Hellmann, o defensor está entre as opções do Alvinegro Praiano para compor o sistema defensivo da equipe na próxima temporada. A informação é do setorista Lucas Musetti, do UOL Esporte.

Messias entrou na lista após o Santos receber a recusa do Cuiabá pelo zagueiro Joaquim. O clube mato-grossense quer R$ 20 milhões. A pedida inviabilizou a negociação. O defensor do Ceará, por sua vez, tem situação incerta após o rebaixamento da equipe à Série B. O contrato de Messias vai até o final de 2023.

Na temporada, Messias disputou 47 partidas, com um gol marcado. O zagueiro chegou ao clube em 2021. Na carreira, ainda soma passagens América-MG e Rio Ave-POR.

Além de Messias, o Santos também tem interesse na contratação de Stiven Mendoza. O clube paulista planejar concluir a negociação nas próximas semanas.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil