Morínigo é apresentado no Ceará e destaca elenco para 2023: 'queremos compromisso'

O Ceará apresentou nesta quarta-feira (30) o paraguaio Gustavo Morínigo como treinador da equipe para 2023. Em coletiva no CT de Porangabuçu, o novo comandante alvinegro ponderou o compromisso do novo elenco que será montado para a nova temporada.

Ao lado de Albeci Júnior e Juliano Camargo, diretor e executivo de futebol, respectivamente, o técnico ressaltou os desafios no Vozão.

"O desafio do meu time, de toda comissão e de todo o clube é grande, mas estamos juntos por uma instituição que considero, realmente, muito grande, com muita história, e temos desafios como esse. O maior já sabem que é a Série B, voltar rapidamente à Série A. Mas sendo Ceará, estamos na obrigação de disputar todos os torneios que temos para ganhar", assegura o treinador.

Morínigo pondera ser um treinador que vive o clube, o vestiário e varia os estilos com o elenco que tem em mãos. O treinador evitou falar nomes de jogadores para a próxima temporada, mas destacou o compromisso na reformulação no Alvinegro.

"Compromisso. Se o Ceará chamou, para estar aqui nesse time terá que ter compromisso. E compromisso não apenas dentro de campo, precisamos disso de todos para fazer um Ceará realmente forte. A Série B não é fácil, é muito difícil", revela Morínigo.

PERFIL COMO TREINADOR

Ex-meia da seleção do Paraguai, Morínigo revela o ambiente que gosta de imprimir em suas equipes. Para a harmonia do elenco, como um todo, o novo líder do Ceará detalha as características do seu comando.

Gustavo Morínigo Treinador do Ceará “Minha personalidade e meus valores eu não mudarei nunca. Nunca mudei enquanto jogador e, hoje, sou da mesma forma que era quando jogava. Sou uma pessoa religiosa e o respeito para mim é algo fundamental, é algo que se faz todo dia. Aqui vai haver respeito, disciplina, trabalho e lealdade. Olho a olho com os jogadores, falando sempre a verdade, porque não há como se contestar uma verdade”, aponta o treinador.

HISTÓRICO DO TREINADOR

Gustavo Morínigo iniciou a carreira à beira do gramado em 2012, quando assumiu o Nacional-PAR. Em quatro temporadas, conquistou uma Liga Paraguaia (2013) e chegou a ser vice-campeão da Libertadores com a equipe. Depois passou ainda por Cerro Porteno-PAR, nas seleções de base do Paraguai e no Coritiba.

Sob comando do Coxa, o treinador conseguiu o acesso à Série A em 2021. Na atual temporada, comandou a equipe paranaense em 43 partidas, com 19 vitórias. O início do ano foi promissor, com o título estadual, mas terminou sendo demitido após sequência negativa na reta final do Brasileirão.

Após o encontro inicial com o departamento de futebol do Alvinegro, Morínigo retorna ao Paraguai, onde finaliza as férias com a família. O treinador retorna à capital cearense no dia 16 de dezembro, data marcada para o início da pré-temporada do Ceará.

ACOMPANHE A COLETIVA:

