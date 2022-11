Diretor afirma que Robinson não participará de montagem do elenco do Ceará em 2023

O diretor de futebol do Ceará, Albeci Júnior, assegurou, em coletiva na sexta-feira (25), que o presidente Robinson de Castro não irá participar na formação do elenco alvinegro de 2023. A equipe tem data prevista para início da temporada no dia 16 de dezembro.

Questionado sobre a reformulação do Ceará para o ano que irá jogar a Série B, o novo dirigente do Vozão foi taxativo na resposta. Albeci Júnior afirmou que o novo departamento de futebol da equipe terá total autonomia formação do time.

Albeci Júnior Diretor de futebol do Ceará "O presidente Robinson realmente disse que não iria participar dessa remontagem do elenco, está à cargo da diretoria e do executivo de futebol. Diante disso, torcida do Ceará pode ficar tranquila que nós vamos ser os responsáveis pela montagem do elenco", assegura Albeci Júnior.

O dirigente frisou que o torcedor alvinegro poderia "ficar tranquilo" sobre a remontagem do time para 2023, que teria os três novos profissionais à frente dessa reformulação.

De acordo com Albeci, a diretoria executiva do Vozão deixou a tomada de decisões da nova equipe nas mãos dos novos dirigentes. Albeci Júnior como diretor de futebol, Juliano Camargo na função de executivo de futebol e o coordenador PC Gusmão seriam os responsáveis por isso.

Albeci Júnior Diretor de futebol do Ceará "Quando a gente foi convidado para assumir esse desafio, a primeira coisa que foi colocada à mesa, foi justamente a autonomia no trabalho. E isso foi passado com cem por cento de certeza que a gente teria total autonomia para formatação dos departamemtos, para a sequência dos processos e a formação do elenco para 2023", ressaltou Albeci Júnior.

A filtragem dos jogadores para a criação do novo elenco já acontece desde o início desta semana, após a chegada de Camargo à capital cearense.

