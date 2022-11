Ex-Ceará, Nino Paraíba é anunciado oficialmente pelo América-MG

O lateral-direito Nino Paraíba, ex-Ceará, foi anunciado oficialmente como novo reforço do América-MG para a temporada 2023. A saída do jogador já havia sido confirmada pelo próprio Ceará, que informou na última sexta-feira (25) que o lateral havia rescindido seu contrato com o Alvinegro. Aos 36 anos, Nino Paraíba foi um dos principais jogadores do Ceará na temporada 2022, ganhando grande apreço da torcida alvinegra.

Nino Paraíba foi anunciado como reforço do Ceará no dia 29 de dezembro de 2021 e tinha contrato com o Vovô até o final de 2023. Ele foi um dos jogadores que mais atuou com a camisa alvinegra na temporada 2022. Ao todo foram 55 jogos disputados, dois gols e quatro assistências. Ele disputou cinco competições pelo Alvinegro: Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana.

Agora integrante do elenco do América-MG, Nino Paraíba terá contrato com o Coelho até o final de 2023. Ele foi o primeiro reforço anunciado pelo time mineiro para a próxima temporada, quando disputará o Campeonato Mineiro, a Copa do Brasil, a Série A do Brasileirão e a Copa Sul-Americana. Patric, que atuava como lateral-direito da equipe, teve sua saída oficializada nos últimos dias.

CEARÁ BUSCA REFORÇOS

Com a saída de Nino Paraíba confirmada, o Ceará intensifica a sua procura por reforços para a lateral-direita. De acordo com o diretor de futebol do Alvinegro, Albeci Júnior, esta será a prioridade do clube no processo de montagem do elenco para a disputa da próxima temporada.