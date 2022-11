‘Lateral-direito é a prioridade’, afirma executivo do Ceará sobre a montagem do elenco para 2023

A diretoria do futebol do Ceará confirmou que a procura por reforços para a lateral-direita será a prioridade do clube no processo de montagem do elenco para a temporada 2023. Em entrevista coletiva concedida na tarde desta sexta-feira (25), o diretor de futebol, Albeci Júnior, e o executivo de futebol, Juliano Camargo, confirmaram a rescisão do lateral Nino Paraíba e a procura por novos nomes para suprir a lacuna na posição.

Sem Nino Paraíba, o Vovô precisará ir ao mercado em busca de novas peças. “A gente pode falar da nossa lateral-direita, que foi o Nino, que já acertou a sua rescisão. Então já é uma das prioridades. A nossa primeira situação é na lateral-direita e já estamos buscando, dentro do perfil que a gente traçou, alguns nomes, para poder iniciarmos alguma conversa. Lateral-direito é a prioridade”, disse Albeci Júnior na entrevista.

POSSÍVEIS NOMES

Um dos possíveis laterais-direitos a integrar o plantel do Ceará em 2023 é um velho conhecido da torcida alvinegra. Igor, de 24 anos, pertence ao Vovô, mas foi emprestado ao CSA na temporada 2022. Com o fim do período de empréstimo, o lateral retorna ao Ceará e tem contrato até dezembro de 2023. Ainda não há confirmação, porém, se o jogador será de fato aproveitado por Gustavo Morínigo no Alvinegro.

Entretanto, a projeção do jogador é de ajudar o Ceará na luta pelo retorno à Série A do Brasileirão. “Quero um 2023 de muitas conquistas e a volta do Ceará ao lugar de ele nunca deveria ter saído. Este é o meu maior objetivo: Série A. Tenho certeza que, com a ajuda de toda a diretoria, da comissão técnica e da torcida, conseguiremos alcançar os objetivos”, disse o lateral em entrevista ao ge João Pessoa.

REAPRESENTAÇÃO DO CEARÁ

A reapresentação do Ceará para a pré-temporada acontecerá no dia 16 de dezembro. A expectativa do clube é que até essa data alguns reforços já tenham sido anunciados. Em 2023 o Ceará irá disputar quatro competições: Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série B do Brasileirão. O principal objetivo do clube cearense será conquistar o acesso e retornar à elite do futebol brasileiro.