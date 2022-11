Ceará apresenta diretor e executivo de futebol; discurso é de autonomia para montagem do elenco

De olho no planejamento para a temporada de 2023, o Ceará apresentou nesta sexta-feira (25), Albeci Júnior e Juliano Camargo, novo diretor e executivo de futebol do clube, respectivamente. O clube tem início da pré-temporada marcada para o dia 16 de dezembro.

Sem opinar sobre jogadores que estão perto de encerrar vínculo com o clube, Albeci Júnior destacou que o Departamento de Futebol terá toda autonomia para montar a equipe. A diretoria executiva não deve participar das negociações, a partir dos novos gestores.

"Na formação do elenco, o presidente Robinson disse que não iria participar. Está a cargo do Departamento de Futebol. Nós seremos os responsáveis, eu, Juliano e, também, o PC [Gusmão]", assegura Albeci Júnior.

Para o novo ano, o Alvinegro de Porangabuçu busca atletas "identificados com o clube". As reuniões internas com o treinador já acontecem há dois dias, depois da chegada de Juliano Camargo à capital cearense e o anúncio de Gustavo Morínigo.

REFORMULAÇÃO DO ELENCO

O Ceará irá passar por mudanças para se adequar a uma nova folha salarial em 2023. Segundo Juliano Carmago novos profissionais evitaram falar sobre contratos dos jogadores que encerraram a atual temporada.

"Eu tenho pautado os meus trabalhos mais em características do que em jogador tal. Vamos definir muito bem os critérios. Jogador tem bastante, bom e ruim. Importante é saber o que queremos para sair ao mercado", avaliou Camargo.

LATERAL É PRIORIDADE

De acordo com Albeci Júnior, a prioridade do clube é a contratação de um lateral-direito, para suprir ausência de Nino Paraíba para a temporada que está por vir. Além disso, ele descartou a chegada de Léo Gamalho para o setor ofensivo.

Albeci Júnior diretor de futebol do Ceará "Sobre o Léo Gamalho eu acho que foi muito comentado devido ele já ter trabalhado com o Morínigo. Mas não houve nenhum contato da gente. O Juliano já falou, ainda estamos na fase de critérios de analisar. Os contatos a gente está iniciando na lateral-direita, nas outras posições ainda estamos analisando os critérios para depois começar atacar", frisou o diretor de futebol.

