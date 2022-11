Veja retrospecto dos trabalhos de Gustavo Morínigo, novo técnico do Ceará

O técnico paraguaio Gustavo Morínigo, de 45 anos, será o treinador do Ceará na temporada 2023. Em seu currículo, o treinador soma um acesso à Série A do Brasileirão, algo que o Ceará almeja conquistar na próxima temporada. O paraguaio, que parte agora para a sua segunda experiência como treinador no futebol brasileiro, acumula passagens por Nacional, Cerro Porteño, categorias de base da Seleção Paraguaia, Libertad e Coritiba.

CORITIBA: O ÚLTIMO TRABALHO DE MORÍNIGO

BRASILEIRÃO 2020

O último trabalho de Gustavo Morínigo foi no Coritiba. Ele assumiu o comando do Coxa em janeiro de 2021, na reta final da Série A do Brasileirão 2020. Quando o paraguaio assumiu o Coritiba, a equipe já estava em situação muito delicada e acabou sendo rebaixada poucas rodadas após sua chegada. Morínigo comandou o Coritiba no Brasileirão 2020 em cinco partidas: foram três derrotas, uma vitória e um empate.

COPA DO BRASIL 2021

Sua missão passou a ser, portanto, levar o Coxa de volta à elite do futebol brasileiro na temporada seguinte. Antes disso, porém, vieram a Copa do Brasil 2021 e o Campeonato Paranaense 2021. Na Copa do Brasil, a equipe chegou até a terceira fase, eliminando o União Rondonópolis e o Operário Ferroviário e sendo eliminada pelo Flamengo. Morínigo somou, na competição, duas vitórias e duas derrotas.

Legenda: Morínigo concede entrevista Foto: Divulgação / Coritiba

CAMPEONATO PARANAENSE 2021

Já no Campeonato Paranaense de 2021, o Coritiba acabou ficando pelo caminho na primeira fase da competição. Eram 12 equipes se enfrentando em turno único. Após as 11 rodadas, o Coritiba ficou na nona colocação, somando 14 pontos em 11 partidas. Foram quatro vitórias, dois empates e cinco derrotas. Com isso, a equipe não ficou entre os oito classificados para a segunda fase do torneio.

SÉRIE B DO BRASILEIRÃO 2021

A última competição disputada por Morínigo pelo Coritiba na temporada 2021 foi a Série B do Brasileirão. Após a disputa das 38 rodadas, o Coxa somou 64 pontos e terminou a Segundona na terceira colocação, conquistando assim o acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Foram, ao todo, 18 vitórias, dez empates e dez derrotas na campanha do acesso da equipe paranaense.

CAMPEONATO PARANAENSE 2022

A temporada 2022 de Gustavo Morínigo à frente do Coritiba começou com a disputa do Campeonato Paranaense. Na primeira fase, que obedeceu a mesma lógica do ano anterior, o Coritiba ficou na segunda colocação, com 21 pontos (seis vitórias, três empates e duas derrotas). Nas quartas de final, eliminou o Cianorte. Nas semifinais, desbancou o Athletico-PR. Na final superou o Maringá, sangrando-se campeão estadual.

É CAMPEÃOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! 🤩⚽️💚



Coritiba campeão paranaense 2022!!!!🏆 pic.twitter.com/t3WucPma8L — Coritiba (@Coritiba) April 3, 2022

COPA DO BRASIL 2022

Já na Copa do Brasil de 2022, o Coritiba caiu mais uma vez na terceira fase. Na primeira fase, a equipe eliminou o Bahia de Feira. Já na segunda fase, o Coxa desbancou o Pouso Alegre nos pênaltis. Na terceira fase, a equipe encarou o Santos. No primeiro jogo, vitória da equipe paranaense por 1 a 0. No jogo de volta, porém, o Santos venceu por 3 a 0, eliminando assim o Coritiba.

SÉRIE A DO BRASILEIRÃO 2022

A última competição que Gustavo Morínigo disputou no comando do Coritiba foi a Série A do Brasileirão 2022. Ele comandou a equipe nas primeiras 22 rodadas da competição. O paraguaio foi demitido no dia 14 de agosto de 2022, após derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG, na 22ª rodada do Brasileirão. Naquele momento, o Coritiba estava ocupando a 18ª posição do Campeonato Brasileiro, com 22 pontos conquistados.

Legenda: Morínigo em jogo pelo Coritiba Foto: Divulgação / Coritiba

BALANÇO GERAL DO TRABALHO

O paraguaio Gustavo Morínigo deixou o Coritiba com 99 partidas no comando da equipe paranaense. Neste período, foram 43 vitórias, 34 derrotas, 22 empates, um título do Campeonato Paranaense e um acesso à Série A do Brasileirão. O treinador teve um aproveitamento de 50,8% à frente do Coxa.

TRABALHOS ANTERIORES DE MORÍNIGO

Legenda: Morínigo em apresentação na seleção paraguaia Foto: Divulgação / Paraguai

Além de comandar o Coritiba, Gustavo Morínigo teve outras experiências como treinador de futebol. Antes de chegar ao futebol brasileiro, Morínigo acumulou passagens por Nacional-PAR (2012 - 2015), Cerro Porteño-PAR (2016), seleções de base do Paraguai (2017 - 2019) e Libertad (2020). Ele acumula inclusive um vice-campeonato da Libertadores, em 2014 com o Nacional-PAR.