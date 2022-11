Gustavo Morínigo comemora acerto com Ceará: ‘clube que gosto muito’

O Ceará Sporting Club acertou a contratação do técnico paraguaio Gustavo Morínigo para 2023. Após o anúncio, o comandante conversou com o site oficial do clube e se mostrou feliz com a negociação. Quando dirigiu o Coritiba, o treinador conheceu a torcida alvinegra.

Gustavo Morínigo Técnico do Ceará “Primeiramente, estou muito feliz e contente com esse passo que dou em minha carreira. É um passo que eu queria dar. O Ceará é um clube que gosto muito. Logo quando olhei e enfrentei, quando estava dirigindo o Coritiba. Tive prova da força que tem a sua torcida”.

A chegada em Porangabuçu ocorre nos próximos dias junto do auxiliar e também paraguaio Diosnel Burgos, além do preparador físico argentino Martín Paolorosso. Morínigo confia no êxito em 2023.

“Foi um projeto muito bom que me apresentaram. Não duvidei em nenhum momento e também agradeço pela total confiança de toda a diretoria. Sei que é um momento complicado, difícil, porque tivemos o rebaixamento após muito tempo competindo na Série A. Estou confiando nesse compromisso total e sei que lá na frente vamos conseguir êxito”.

Aos 45 anos, o treinador está livre no mercado desde a saída do Coritiba, em agosto. O Coxa foi a primeira experiência do comandante no Brasil, iniciada ainda em 2020. No período, conseguiu o acesso à Série A em 2021, além do título do Campeonato Paranaense em 2022. Na história alvinegra, será o 7º estrangeiro no comando do Ceará.