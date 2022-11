Variação tática, perfil enérgico e experiência: os motivos para o Ceará contratar Gustavo Morínigo

O Ceará Sporting Club definiu um novo treinador para 2023: o paraguaio Gustavo Morínigo. Após a reformulação do departamento de futebol, um perfil foi traçado para a próxima temporada, na briga pelo acesso à Série A, e o profissional de 45 anos foi o escolhido para resgatar o ‘DNA alvinegro’.

Nas reuniões internas para a definição do técnico, o nome de Morínigo se sobressaiu pelo estilo enérgico, formação com variações e a boa experiência na Série B, quando conquistou o acesso com o Coritiba em 2021. Na carreira, comandou equipes como Libertad-PAR e as seleções de base do Paraguai.

Motivos do Ceará para contratar Gustavo Morínigo

Variação tática : do sistema de jogo, Morínigo arma equipes com diferentes modelos e costuma priorizar aspectos como transição rápida e marcação forte, além de uma proposta de mais imposição em casa.

: do sistema de jogo, Morínigo arma equipes com diferentes modelos e costuma priorizar aspectos como transição rápida e marcação forte, além de uma proposta de mais imposição em casa. Experiência : está no Brasil desde 2020 e tem experiência na Série B, quando conseguiu o acesso com duas rodadas de antecedência. No cenário internacional, foi vice da Libertadores em 2014.

: está no Brasil desde 2020 e tem experiência na Série B, quando conseguiu o acesso com duas rodadas de antecedência. No cenário internacional, foi vice da Libertadores em 2014. Perfil enérgico : Morínigo tem estilo de cobrança e união junto ao elenco, com presença constante no clube e alta dedicação nos processos para permitir a maior integração dos setores internos.

: Morínigo tem estilo de cobrança e união junto ao elenco, com presença constante no clube e alta dedicação nos processos para permitir a maior integração dos setores internos. Carreira: iniciou em 2012 e conquistou dois títulos: Campeonato Paraguaio (2013) e Paranaense (2022). É um profissional jovem e com bagagem em diferentes cenários, de perfil estudioso.

Legenda: Gustavo Morínigo trabalhou como técnico das categorias de base da seleção do Paraguai Foto: divulgação / Seleção do Paraguai

O Diário do Nordeste apurou que o perfil estudioso, de variações táticas, e o tipo de relação com o grupo, de mais cobrança, também agradaram. Dentro da negociação, Morínigo ressaltou a importância do trabalho além do jogo, do dia a dia, e o objetivo de “vivenciar o clube 24h por dia”.

Assim, uma nova era é iniciada em Porangabuçu. No último trabalho, o paraguaio ficou quase dois anos no Coritiba. No período, com a saída de Dorival Júnior, também foi sondado pelo Vovô, mas optou pela continuidade no antigo trabalho. Logo, hoje, as duas partes buscam essa longevidade.

Nos próximos dias, Morínigo intensifica a análise do elenco para 2023 junto ao departamento de futebol. O clube tem uma espinha dorsal para o próximo ano, mas passará por uma reformulação grande, com a saída de jogadores e a mudança de orçamento. O Ceará iniciou sua reconstrução.

