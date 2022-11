Gustavo Morínigo é o novo técnico do Ceará

O Ceará tem novo técnico. O paraguaio Gustavo Morínigo será o treinador do Vozão para a temporada de 2023. O profissional de 45 anos chega com a missão de levar o Vozão para a Série A do Campeonato Brasileiro.

No futebol brasileiro, Morínigo teve boa passagem pelo Coritiba e já havia despertado interesse do Ceará em outras oportunidades, mas não houve acerto. Além do Coxa, ele teve passagens por Nacional/PAR e Libertad/PAR.

Além do novo comandante, chegam ao Vovô, o auxiliar técnico Diosnel Burgos e o preparador físico Martin Paolorosso.

Acesso para a Série A com o Coritiba Em 2020, Gustavo Morínigo teve o seu primeiro trabalho no futebol brasileiro, quando chegou ao Coritiba ainda para a Série A. Mas com o clube praticamente rebaixado, liderou o planejamento voltado à Série B do ano seguinte, competição em que o treinador alcançou o acesso à elite do futebol nacional com o clube paranaense. Ainda que em 2023, o principal objetivo do Ceará seja o acesso para a Série A, o Vozão também disputa mais 3 competições: Campeonato Cearense, Copa do Nordeste e Copa do Brasil.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil