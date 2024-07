Léo Condé desembarca e comanda primeiro treino no Ceará nesta segunda-feira (1º)

Léo Condé, novo técnico do Ceará, inicia seus trabalhos com o elenco do Vovô em Porangabuçu nesta segunda-feira (1º). De acordo com o site oficial do clube, o treinador desembarcou em Fortaleza (CE) na madrugada desta segunda.

A expectativa é que ainda nesta segunda Léo Condé conheça o centro de treinamentos do Ceará, em Porangabuçu, reúna-se com a comissão técnica e então comande o seu primeiro treinamento com os jogadores do elenco alvinegro.

Os treinos terão como foco a preparação do time para o próximo compromisso na Série B do Brasileirão 2024. Na sexta-feira (5), o Vovô recebe o Santos na Arena Castelão, às 19h, pela 14ª rodada da competição.