Lelê fala sobre escolha pelo Ceará, Pedro Raul e estreia contra Juventude: “vou ser relacionado”

Novo reforço do Ceará, o atacante Lelê foi apresentado oficialmente nesta quinta (10) em coletiva de imprensa no CT de Porangabuçu. Dono da camisa 99, o centroavante falou sobre a condição física e projetou a estreia com o Vovô para a partida contra o Juventude, no sábado (12), às 16h, no Alfredo Jaconi/RS, pela Série A.

"Eu voltei de lesão faz pouco tempo. Quando iniciou as negociações, eu segurei (nos treinos), eu treinava, mas eu segurei um pouco no Fluminense. Quando foi concretizada, estava um pouco parado, mas ao chegar aqui, conversaram comigo, e eu entendi bem que eu precisava sim de mais ritmo, treinar mais, uma boa preparação, então não fui relacionado nos dois primeiros jogos, mas eu estava treinando bastante, estou bem melhor. Para esse jogo com o Juventude, creio que vou ser relacionado, estou bem melhor e fico à critério do professor (Condé)". Lelê Atacante do Ceará

O clube alvinegro anunciou a contratação de Lelê por empréstimo junto ao Fluminense no dia 27 de março. Depois disso, Lelê ficou fora do empate com Red Bull Bragantino e da vitória contra o Grêmio, ambos no Brasileirão. Assim, vive expectativa de estrear com o Juventude, além de ressaltar que pode fazer parceria com Pedro Raul, artilheiro do time com sete gols em oito jogos.

"Quando eu comecei a jogar futebol, eu exercia a função de ponta, mas ao longo dos anos, no Volta Redonda, no Maricá/RJ, eu comecei a jogar de centroavante, só que mais móvel, e exercia bem essa função. No Volta Redonda, fui vice-artilheiro do Campeonato Carioca em 2023, então eu fiquei nessa posição, mas eu consigo exercer outras funções sim, de segundo atacante, de ponta, então posso ser usado com o Pedro Raul, acho até que vai me ajudar bastante, é um baita atacante, então acho que posso exercer essa função se o professor precisar". Lelê Atacante do Ceará

Com 28 anos, Lelê foi emprestado ao Ceará até o fim de 2025. Em abril de 2024, o centroavante sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, o que lhe exigiu um maior período de recuperação. No atual temporada, pelo Fluminense, atuou em três jogos, somando 38 minutos.