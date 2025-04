Vitória negocia com lateral-esquerdo Felipe Jonatan, do Fortaleza

O lateral-esquerdo Felipe Jonatan pode deixar o Fortaleza em breve. O Diário do Nordeste apurou que o Vitória tem conversas em andamento pela contratação do jogador de 27 anos, que perdeu espaço no elenco do técnico Juan Pablo Vojvoda.

Ainda de acordo com apuração da reportagem, quando o interesse surgiu, diretores do Vitória perguntaram ao atacante Osvaldo, que é atleta do time baiano, sobre Felipe Jonatan e receberam boas referências. O atacante, que pertence ao Vitória, defendeu o Fortaleza durante muitos anos.

Para que a negociação seja concretizada, as partes precisarão de celeridade, já que a janela doméstica de transferências será encerrada nesta sexta-feira (11). Os reforços precisam estar registrados no Boletim Informativo Diário (BID).

Felipe Jonatan, de 27 anos, chegou ao Fortaleza na temporada 2024, cercado de grande expectativa, mas não correspondeu à altura. Na atual temporada, são apenas dois jogos disputados, com pouco espaço e poucas oportunidades.