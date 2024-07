Família do técnico Juan Pablo Vojvoda acompanha Fortaleza x Vitória, no Castelão

O técnico Juan Pablo Vojvoda tem um reforço de peso para o duelo do Fortaleza contra o Vitória. A família do treinador, esposa e os três filhos, estão na Arena Castelão para acompanhar o duelo válido pelo Campeonato Brasileiro.

A esposa Marité e os três filhos Marko, Matias e Santino estão na praça esportiva para acompanhar o duelo, que tem o Tricolor com vantagem por 2 a 0 até o intervalo. A família do treinador do Leão do Pici mora na Argentina e está em visita pela capital cearense.

Fortaleza e Vitória se enfrentam em jogo da 17ª rodada do Brasileirão. Breno Lopes e Pochettino marcaram os gols da vitória parcial da equipe cearense, que está em campo para o segundo tempo. Acompanhe ao vivo e em tempo real.