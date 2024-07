Fortaleza x Vitória: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Fortaleza e Vitória vão se enfrentar nesta quarta-feira (17) pela Série A do Campeonato Brasileiro. O clássico nordestino, válido pela 17ª rodada da competição, será realizado na Arena Castelão às 21h30 (horário de Brasília).

De olho no G-6, o Leão do Pici volta a atuar diante do seu torcedor. Com 26 pontos, a equipe iniciou a rodada na 7º colocação da tabela. Já o Vitória quer fugir da zona de rebaixamento. O Rubro-negro tem 15 pontos, três a mais que o primeiro time dentro do Z-4.

ONDE ASSISTIR AO JOGO

A partida vai ser transmitida pela TV Verdes Mares e no Premiere. Já na rádio, a Verdinha passa todas as emoções do confronto com detalhes em tempo real no Diário do Nordeste.

COMO CHEGA O FORTALEZA | AUSÊNCIAS E DÚVIDAS

Embalado, o Tricolor vem de uma vitória importante fora de casa contra o Flamengo. Agora, de volta à Arena Castelão, a equipe quer se manter invicto como mandante na Série A. Nas últimas cinco rodadas em casa, o Fortaleza tem 100% de aproveitamento e é o 4º melhor mandante da competição até aqui.

Depois de alguns dias de folga, o elenco tricolor iniciou os trabalhos para enfrentar o Vitória na última segunda-feira (15). Sem suspensos, Vojvoda só não terá à disposição Calebe, que segue no departamento médico, Martínez e Zé Welison, que entraram em fase de transição, mas não devem retornar nesta partida.

O atacante Pedro Rocha deve ser o único retorno para o duelo. Ele estava em transição depois de sentir um desconforto muscular e a expectativa é que possa estar a disposição nesta quarta.

COMO CHEGA O VITÓRIA | AUSÊNCIAS E DÚVIDAS

A equipe baiana não vem de uma sequência tão positiva. São duas vitórias nos últimos cinco jogos. Na última rodada, o time foi derrotado pelo Botafogo. O Vitória é o primeiro time fora da zona de rebaixamento e quer se distanciar dessa posição perigosa.

No último encontro com o Fortaleza no Castelão, o rubro-negro foi quem saiu vencedor. Inclusive, o Vitória foi o último time a vencer o Leão como mandante na temporada de 2024.

Para tentar repetir o feito, o treinador Thiago Carpini conta com o retorno de um velho conhecido dos tricolores: Osvaldo. O atacante treinou normalmente antes do duelo e está à disposição. Iury Castilho também retorna a lista de relacionados. Já Caio Vinícius segue fora.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Brítez, Titi, Pacheco; Sasha, Hércules, Pochettino; Pikachu, Breno Lopes e Lucero. Treinador: Juan Pablo Vojvoda.

Vitória: Lucas Arcanjo; Willian Lepo, Bruno Uvini, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan, Léo Naldi e Willian Oliveira; Matheusinho, Osvaldo [PK] e Alerrandro. Técnico: Thiago Carpini.

PALPITES

FICHA TÉCNICA

Data: 17/07/2024

Local: Arena Castelão

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Transmissão: TV Verdes Mares, Premiere, Verdinha e tempo real no Diário do Nordeste

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (FIFA)

Assistente 1: Tiago Augusto Kappes Diel

Assistente 2: Luiz Carlos de Franca Costa

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira