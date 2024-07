Vojvoda revela que conversa com os filhos sobre escalações do Fortaleza: ‘opinam bastante’

Juan Pablo Vojvoda, técnico do Fortaleza, revelou conversas com os três filhos sobre as escalações do Tricolor do Pici. De acordo com o treinador, Marko, Matias e Santino costumam opinar e sugerir alterações nas escalações definidas pelo pai.

“Sempre perguntam sobre a escalação, que mudanças vou fazer. Opinam bastante. Dizem que tem que jogar esse, esse tem que sair. Estão continuamente analisando, assistem os treinos às vezes. Às vezes escuto as opiniões, mas depois que decido, sou eu”, disse.

Os três filhos e a esposa de Vojvoda, Marité, estavam no Castelão na noite da última quarta-feira (17), acompanhando a partida entre Fortaleza e Vitória, vencida pelo Tricolor do Pici pelo placar de 3 a 1, com gols de Breno Lopes, Pochettino e Tinga.

Legenda: Vojvoda durante Fortaleza x Vitória Foto: Thiago Gadelha/SVM

“Quando as coisas vêm para mim, eles dizem que eu tenho razão, cobram quando erro, mas é assim”, completou o treinador, que comentou sobre a relação com a família em entrevista coletiva logo após a partida contra o Vitória.

A família de Vojvoda mora na Argentina e está em visita à capital cearense, durante o período de férias. De acordo com o próprio treinador tricolor, Marité, Marko, Matias e Santino também acompanharam a partida contra o Flamengo, no Rio de Janeiro (RJ).