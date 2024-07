Fortaleza terá pelo menos dois desfalques para duelo contra o Atlético-GO no Brasileirão; confira

O técnico Juan Pablo Vojvoda não terá a zaga titular para o duelo contra o Atlético-GO. Defensores do Tricolor, Titi e Brítez receberam o terceiro cartão amarelo no duelo contra o Vitória e vão desfalcar a equipe no confronto da 18ª rodada do Brasileirão.

Brítez e Titi vão cumprir suspensão no confronto do próximo domingo. O Tricolor, no entanto, tem quatro jogadores pendurados. O volante Hércules, os atacantes Lucero e Breno Lopes, além do meia Martínez, que está em transição, estão com dois cartões amarelos.

O Tricolor do Pici encara o Atlético-GO no domingo (21), na Arena Castelão. O duelo, que terá início às 18h30 (de Brasília) é válido pela 18ª rodada da Série A do Brasileirão.

CARTÕES AMARELOS

Hércules, Lucero, Breno Lopes e Martínez - 2

Cardona, Tinga, Bruno Pacheco, Pochettino, Rossetto, Zé Welison, Calebe e Marinho - 1