Fortaleza e projeto 'Doe Gols' doam 100 pares de chuteiras e preparam leilões beneficentes

O Fortaleza, em parceria com o projeto Doe Gols, vai realizar a doação de 100 pares de chuteiras para crianças e jovens. Além disso, vai realizar leilões beneficentes com itens usados na partida contra o Vitória para arrecadar fundos e ajudar entidades carentes. As ações são coordenadas pelo Bem Tricolor, responsável pelas ações sociais do clube.

Em campo, o uniforme do Tricolor do Pici traz o patch "Doe Gols". Algumas das camisas de atletas serão autografadas e leiloadas. Além disso, a faixa de capitão, a bola do jogo também estarão disponíveis no leião, assim como as bandeirinhas de escanteio, que trazem referência ao projeto.

Os 100 pares de chuteiras serão doados para a Associação Falcões da Vila, projeto que trabalha com crianças e jovens de 5 a 15 anos. Antes da partida, um grupo da associação participou de uma visita guiada pelo Castelão e ainda recebeu os atletas no vestiário.

“É um momento especial para o Bem Tricolor. Primeiro lançamos nessa tarde o projeto Calçando Vidas, que arrecadará calçados para serem doados às instituições carentes parceiras do Leão. Agora temos um jogo especial com itens que se tornarão especiais e que vão direto para leilões beneficentes, além de marcar a nossa parceria com o Doe Gols ao nominar uma das bandeirinhas de escanteio com o nome desse projeto tão bonito, essencial e que ajuda muitas famílias carentes pelo Brasil”, disse Thiago Fujita, do departamento de Responsabilidade Social do Fortaleza.

Para os interessados em adquirir alguma das peças, o primeiro leilão será realizado na plataforma Play For a Cause, até o dia 25 de julho.