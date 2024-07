CBF desmembra mais seis rodadas da Série A do Brasileirão; veja jogos do Fortaleza

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou no início da tarde desta quarta-feira (17) a tabela detalhada da Série A do Brasileirão 2024 das rodadas 20 a 25. Seis jogos do Fortaleza tiveram datas, horários e locais oficializados pela entidade.

VEJA OS JOGOS DO FORTALEZA NA SÉRIE A

27/07 | Fortaleza x São Paulo | Castelão, 21h30

05/08 | Cruzeiro x Fortaleza | Kleber Andrade, 21h

11/08 | Fortaleza x Criciúma | Castelão, 19h

17/08 | RB Bragantino x Fortaleza | Nabi Abi Chedid, 18h30

25/08 | Fortaleza x Corinthians | Castelão, 16h

31/08 | Botafogo x Fortaleza | Nilton Santos, 21h

Foto: Kid Jr/SVM

O Fortaleza atualmente conta com um jogo atrasado no Campeonato Brasileiro. A partida contra o Criciúma, pela terceira rodada, precisou ser remarcada e será disputada apenas no dia 24 de julho, às 19h, no estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC).

Além disso, o jogo contra o Internacional, pela 19ª rodada, ainda não teve suas informações de data e horário definidas e possivelmente também será adiado pela CBF, por conta de alterações no calendário do Internacional, afetado pelas enchentes no Rio Grande do Sul.