Exclusivo: Joia do Fortaleza, Kervin Andrade cita chance com Vojvoda e sonha com Premier League

Terreno fértil para moldar talentos, o Fortaleza vê Kervin Andrade crescer em campo. O jovem meia-atacante de 19 anos veio para a base do Tricolor e logo subiu para o time principal. Com sete gols e quatro assistências pelo Tricolor do Pici nesta temporada, o jogador vestiu a camisa da Venezuela na Copa América, fala sobre adaptação e a luta por espaço na equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda.

O Fortaleza é o primeiro clube estrangeiro em que o atleta atua. Kervin explica que o Tricolor do Pici “abriu as portas." Para o jogador, o momento mais marcante para ele foi o primeiro gol como profissional, diante do Maracanã, no Campeonato Cearense.



"Primeiro jogo que eu fiz o gol, contra o Maracanã, pois abriu portas para a minha vida. Foi um momento muito feliz para mim, até mais que na Bombonera, que foi também muito marcante. Mas quando fiz meu primeiro gol no profissional, foi uma coisa extremamente incrível para mim", destaca o atleta.

VOJVODA

“Consegui me mostrar para que professor Vojvoda me chamasse para a primeira equipe e agora sempre sigo tentando dar o melhor de mim para seguir indo para Seleção e para conquistar coisas no clube. Sigo trabalhando. No momento certo, como sempre falo com meus pais, vai dar certo para jogar e fazer as coisas que eu sei, que eu trabalho no dia a dia”, explicou o atleta.

“Tanto ele como a comissão sempre estão tratando de me ajudar no dia a dia e ficar com os ensinamentos para o futuro. É uma pessoa muito boa, incrível, mais como pessoa do que como treinador. Respeitamos muito. Puxa a orelha para que a gente dê o melhor de nós, siga no caminho certo”, disse o jogador sobre o técnico.

Legenda: Kervin voltou a treinar com o elenco do Fortaleza nesta segunda-feira (8) Foto: Mateus Lotif/Fortaleza

ADAPTAÇÃO E ROTINA

O jovem conta que ainda não está 100% com a Língua Portuguesa, mas ouve os outros atletas para continuar aprendendo. Além disso, gosta de ouvir música, principalmente pagode, para aprender mais palavras. A mãe e o irmão do jogador moram com ele na capital.

“A convivência com eles é muito boa, eles estão muito orgulhosos de mim, eles sempre me ligam e não acreditam que eu sou jogador profissional, que represento o país inteiro da Venezuela. Sempre choram quando me ligam por ligação, é bem emocionante. É orgulho e felicidade por mim. Fico muito satisfeito com isso”, disse.

A rotina ao lado dos companheiros de equipe, que tem outros sete estrangeiros só no time, também é boa.

“Todos são próximos, mas Kauan, Amorim e Marinho, sempre estou brincando com eles. Titi e Tinga me ajudam muito a melhorar, me dão conselhos, me dizem coisas certas e o que não devo fazer. Conto muito com eles”, revelou o jovem.

Legenda: Kervin Andrade durante treino da Venezuela Foto: Reprodução/Seleção da Venezuela

COPA AMÉRICA

Convocado para defender a seleção da Venezuela na Copa América, Tuti explicou que pediu para participar da final do Nordestão com o Fortaleza.

"Eu estava com o time desde o começo da Copa do Nordeste e queria finalizar com o time também. E aí fiz o pedido para o treinador da seleção, liguei para ele e ele me liberou. Depois falei com o professor Vojvoda, porque eles queriam que eu fosse embora para não ter problema. Mas liguei porque queria acompanhar esse grande momento que a gente ia viver. Foi um momento muito feliz, e chegar na seleção depois de ser campeão é ótimo", revelou.

"A gente estava jogando como em casa. Lotado de venezuelanos nos Estados Unidos e todos apoiando, me senti tranquilo. Na hora que recebi o passe, pensei em jogar para frente e para o meu companheiro e fiz a assistência, graças a Deus", disse.

“Me senti tranquilo e com felicidade. É muita responsabilidade, é o meu país, sempre tento dar o melhor de mim para que eles fiquem alegres. Sofremos muito tempo sem ganhar jogos, mas agora temos um grupo forte”, completou.

E O FUTURO?

“No meu futuro imagino jogando a Premier League, fazendo gols e assistências lá. Sempre estou pensando que a minha oportunidade vai chegar e tenho que estar preparado para isso. Para que o professor fique em dúvida para me colocar”, disse.

Veja também Jogada Lucero é o melhor 9 do século no Fortaleza? | FortalezaCast Jogada Dois jogadores do Fortaleza iniciam transição após saída do departamento médico

MOMENTO MAIS MARCANTE

“O momento mais marcante foi o primeiro jogo contra o Maracanã, porque esse foi o gol que abriu as portas para mim. Foi mais feliz que na Bombonera, que foi também muito importante. Mas era meu primeiro jogo profissional, muito importante para mim e para minha família. Guardo a camisa até hoje, está suja até (risos)”, revelou.

XODÓ DA TORCIDA

“Sempre tento dar o melhor de mim para que minha família se sinta orgulhosa. Ganhar o coração do torcedor é muito importante para mim e é uma alegria muito grande. Já vi no Castelão muitas pessoas com cartaz com meu nome, sou seu fã. Isso me deixa muito feliz, muito contente. Eu sou um menino ainda e ver essas coisas no estádio é bem legal, é ótimo."

O Fortaleza entra em campo nesta quarta-feira (17) contra o Vitória. O duelo será a partir das 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão.