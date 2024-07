Dois jogadores do Fortaleza iniciam transição após saída do departamento médico

Juan Pablo Vojvoda, técnico do Fortaleza, pode ganhar em breve reforços importantes para a sequência da temporada. Os volantes Zé Welison e Martínez iniciaram o processo de transição física após deixarem o departamento médico do Tricolor do Pici.

Zé Welison não entra em campo desde o dia 26 de junho, na partida contra o Palmeiras, por conta de estiramento muscular na coxa. Martínez não joga desde a partida contra o Atlético-MG, no dia 23 de junho, por conta de estiramento ligamentar no joelho.

Legenda: Emmanuel Martínez com a camisa do Fortaleza Foto: Lucas Catrib/SVM

Apesar de terem iniciado o processo de transição, o Diário do Nordeste apurou que dificilmente os dois jogadores serão relacionados para a partida contra o Vitória, nesta quarta-feira (17). Calebe também deve seguir fora do time.

Fortaleza e Vitória entram em campo nesta quarta-feira (17), às 21h30 de Brasília, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), para disputar a 17ª rodada da Série A do Brasileirão 2024, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.