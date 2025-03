Pai do jogador Felipe Jonatan posta foto do jogador com camisa do Ceará e fala em ‘saudade’

O pai do jogador Felipe Jonatan, atleta do Fortaleza, se manifestou numa rede social nesta quinta-feira (27) e provou polêmica entre os torcedores. Afrânio Andrade publicou a foto do lateral com a camisa do ex-clube, o Ceará, e maior rival do Tricolor. Na imagem, escreveu uma mensagem em tom enigmático. O atleta não tem sido relacionado na equipe de Juan Pablo Vojvoda.

"Hoje bateu uma saudade grande quando vi esta foto. Perdão àquelas pessoas que não gostaram, perdão", afirmou na mensagem.

O lateral-esquerdo foi anunciado em abril de 2024 como novo reforço do Leão do Pici. O atleta tem contrato com o clube aé abril de 2027. O jogador, formado nas categorias de base do Ceará, passou pelo Santos antes de chegar ao time comandado pelo argentino.

Em 2024, o atleta não se firmou e começou a perder espaço na equipe. Foram 40 jogos e duas assistências anotadas. Já nesta temporada, o defensor de 27 anos atuou em apenas duas partidas.