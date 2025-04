Após agressões, roupeiro do Itapipoca é denunciado pelo TJD e pode ser suspenso

O Tribunal de Justiça Desportiva do Estado do Ceará (TJD-CE) denunciou o roupeiro do Itapipoca, Antônio Gutemberg, após as agressões ao assistente Cléberson do Nascimento Leite e ao jogador do Maranguape, Gabriel, em partida do último dia 5 pela Série B Cearense.

O Procurador-Geral adjunto do TJD, Marcelo Oliveira, denunciou o roupeiro. Em contato com o Diário do Nordeste, Marcelo detalhou a denúncia.

"Pedi uma suspensão de 180 dias, mais 6 partidas de suspensão, pela agressão ao atleta do Maranguape, e mais 3 partidas por xingamentos à equipe de arbitragem".

Ainda segundo o procurador, a denúncia, agora, segue para análise e posterior julgamento, por uma das comissões disciplinares.

Entenda o caso

No último sábado (5), o Maranguape conseguiu o acesso para a Série A Cearense em 2026 ao vencer o Itapipoca por 3 a 0 no estádio Perilo Teixeira, em Itapipoca (CE).

E ao fim da partida, revoltado com a arbitragem, o roupeiro da equipe derrotada, Antônio Gutemberg Teles, agrediu um dos assistentes da arbitragem, Cléberson do Nascimento Leite.

Veja o momento das agressões

Na súmula, o árbitro Raimundo Rodrigues de Oliveira Júnior, relatou as agressões. Além da agressão ao assistente e ao jogador Gabriel, do Maranguape, o árbitro também relatou paralizações ao longo do jogo por arremessos de objetos. Veja trecho da súmula: