Kervin Andrade, do Fortaleza, dá assistência em jogo da Copa América; veja vídeo

Kervin Andrade, meia-atacante do Fortaleza, deu uma assistência na vitória da Venezuela por 3 a 0 sobre a Jamaica pela terceira rodada da fase de grupos da Copa América 2024. O jogador do Tricolor do Pici deu o passe para o terceiro gol, marcado por Eric Ramírez.

Kervin entrou em campo aos 28 minutos do segundo tempo da partida, recebendo sua primeira oportunidade na atual edição da Copa América. Aos 39 minutos, ele deu um passe em profundidade para Eric Ramírez, que entrou na área e tocou na saída do goleiro.

A Venezuela de Kervin Andrade liderou o Grupo B, com 100% de aproveitamento e três vitórias em três partidas disputadas. Classificada para as quartas de final, a seleção terá pela frente o Canadá, na próxima sexta-feira (5), às 22h de Brasília.