Joia do Fortaleza, Kervin Andrade entra na lista final da Venezuela e vai para a Copa América

Jogador do Fortaleza, o jovem Kervin Andrade entrou na lista final da Venezuela e vai defender o país na Copa América, que tem início na próxima quinta-feira (20), nos Estados Unidos.

O atleta, de apenas 19 anos, já fazia parte da pré-lista de convocados, e neste sábado (15), o técnico Fernando Batista divulgou a lista final com 26 nomes, incluindo o meia-atacante do Tricolor.

Kervin Andrade já havia sido convocado pela seleção principal da Venezuela no início do mês de maio. Ele foi relacionado para dois amistosos de seu país na data-Fifa. A Copa América, porém, será a primeira competição oficial do jogador pela seleção venezuelana.

O jogador desfalcará o Fortaleza, ao menos, até o dia 30 de junho, quando a Venezuela fará a última partida na fase de grupos, contra a Jamaica. A final da Copa América está marcada para o dia 15 de julho.

Pelo Fortaleza em 2024, ele soma sete gols e quatro assistências em 21 jogos. No Pici desde 2023, ele teve 50% dos direitos econômicos adquiridos pelo clube cearense por US$ 650 mil (cerca de R$ 3,4 milhões) na atual temporada.

A Venezuela está no Grupo B da Copa América, e estreia na competição no próximo sábado (22), às 19 horas (de Brasília), contra o Equador. México e Jamaica são as outras equipes do grupo.