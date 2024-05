Kervin Andrade em números que comprovam o impressionante desempenho pelo Fortaleza

O gigantesco empate do Fortaleza em 1 a 1 com o Boca Juniors, em Buenos Aires, não passou por um grande jogo coletivo. Apesar de alguns destaques individuais, ninguém brilhou mais que Kervin Andrade, que fez um gol histórico, aos 45 minutos do 2º tempo, acumulando mais uma atuação impressionante pelo Fortaleza.

Ele precisou de 15 minutos no gramado de La Bombonera para deixar sua marca, chegando ao 7º gol marcado na temporada. Tem ainda outras 4 assistências, totalizando 11 participações diretas em gols em 18 jogos. Detalhe: apenas 7 destas partidas como titular.

O curioso é que o jovem venezuelano totaliza apenas 726 minutos em campo em 2024, com uma média de 40 minutos por partida! É menos que um tempo por jogo!

Sem contar que o aproveitamento do Fortaleza cresce demais quando ele atua. Nas 18 vezes que ele entrou em campo, o Tricolor teve 8 vitórias, 8 empates e apenas 2 derrotas, conquistando 59% dos pontos disputados. Com ele jogando, o time marcou 35 gols, e ele participou diretamente de 11, quase 1/3.

Os números destacam ainda mais o quanto Kervin é muito diferenciado. Ele não precisa de muito tempo em campo para ser efetivo. E em cada oportunidade que recebe, vai comprovando isso. É até difícil entender a pouca utilização dele em muitas ocasiões.

Fato é que o desempenho de Kervin impressiona. E ele pede passagem.