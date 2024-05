Boca Juniors x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O torcedor do Fortaleza está prestes a viver mais um momento histórico nesta quarta-feira (15). O Tricolor do Pici vai entrar em campo contra o Boca Juniors, dessa vez em La Bombonera em Buenos Aires, pela Copa Sul-Americana. O confronto, que deve decidir a liderança do grupo D, começa às 21h (horário de Brasília).

No primeiro encontro entre as equipes, na Arena Castelão, o Leão foi superior e venceu os argentinos por 4x2. Os gols do Tricolor foram marcados por Lucero e Pikachu, cada um fez dois.

A vitória foi importante para que o Fortaleza chegasse nesta rodada na liderança do grupo, com 9 pontos. Entretanto, o Boca está na cola da equipe de Vojvoda, com 7 pontos somados, e pode roubar a liderança do Leão caso vença diante do seu torcedor.

Já em caso de vitória tricolor, o time garante de forma antecipada a classificação na liderança do grupo. Um empate garante a equipe pelo menos na 2ª posição, mas a liderança fica em aberta para ser decidida na última rodada da fase de grupos, quando o Fortaleza enfrenta o Sportivo Trinidense em casa.

Onde assistir ao jogo

A ESPN e o Star+ vão transmitir a partida. Na rádio, a Verdinha passa todas as emoções do duelo com detalhes em tempo real no Diário do Nordeste.

Como chega o Boca Juniors | Ausências e dúvidas

Os mandantes da noite estão com o astral em alta depois da importante vitória em cima do Sportivo Trinidense na última rodada da Copa Sul-Americana. Fora de casa, o Boca começou atrás no placar e, no último lance do jogo, conseguiu a virada com gol de falta do astro do time Edinson Cavani. O camisa 10 ficou fora do último duelo contra o Fortaleza no Castelão, mas é peça certa no time desta quarta.

Eliminado na Copa da Liga Argentina pelo Estudiantes, o time de Diego Martínez aposta suas fichas na Sul-Americana e volta todas as atenções para esta competição. Por isso, o Boca vai a campo com força máxima em busca de garantir sua vaga na próxima fase.

O único desfalque do Boca é na defesa, o zagueiro Marcos Rojo está fora da lista de relacionados divulgada pelo clube. Segundo a imprensa argentina, o jogador está no Departamento Médico. A boa notícia para os hermanos é a presença de Kevin Zenón entre os convocados. O meia era dúvida para o duelo, mas deve ser titular diante do Fortaleza.

A equipe entrou em campo pela última vez no domingo (12) pela 1ª rodada do Campeonato Argentino, e perdeu por 1x0 para o Tucuman, fora de casa, com time misto.

Como chega o Fortaleza | Ausências e dúvidas

Com o calendário apertado do futebol brasileiro, o Fortaleza chega para este duelo depois de um compromisso difícil pela Série A do Campeonato Brasileiro. A equipe empatou em 1x1, contra o Botafogo, no domingo (12), na Arena Castelão.

Já o último jogo do Leão na Copa Sul-Americana não é uma boa lembrança. Na altitude boliviana, o time saiu derrotado por 4x1 diante do Nacional Potosí e sofreu seu primeiro tropeço nesta edição do torneio.

Com prioridade total na classificação para a próxima fase, Vojvoda ainda poupou alguns jogadores no Brasileirão. A equipe chegou em Buenos Aires na noite de segunda-feira (13) e só fez uma atividade de treinamento antes do duelo, no CT do Independiente, no dia seguinte.

Ao todo, 24 atletas viajaram na delegação tricolor. A principal novidade foi o retorno de Tomás Cardona como opção na zaga. Em relação ao último jogo, Pedro Augusto também está de volta. O camisa 28 não foi utilizado contra o Botafogo pois estava cumprindo suspensão.

Já Lucas Sasha, em fase de transição, e Calebe, ainda lesionado, seguem de fora. Renato Kayzer ainda cumpre suspensão pelo cartão vermelho no último confronto contra o Boca no Castelão e também fica de fora. Felipe Jonatan e Breno Lopes não estão inscritos nesta fase da competição, logo, não são opção para Vojvoda.

Prováveis escalações

Boca Juniors: Romero; Luis Advíncula, Cristian Lema, Nicolás Figal e Lautaro Blanco; Cristian Medina, Equi Fernández, Pol Fernández e Kevin Zenón; Miguel Merentiel e Edinson Cavani. Treinador: Diego Martínez.

Fortaleza: João Ricardo, Brítez, Kuscevic, Titi (Cardonada); Pikachu, Zé Welison, Hércules, Pochettino, Bruno Pacheco; Machuca e Lucero. Treinador: Juan Pablo Vojvoda.

Palpites

Ficha Técnica | Boca Juniors x Fortaleza

Data: 15/05/2024

Local: La Bombonera

Horário: 21h (horário de Brasília)

Transmissão: ESPN, Star+, Verdinha e tempo real no Diário do Nordeste.

Árbitro: Jesús Valenzuela

Assistente 1: Jorge Urrego

Assistente 2: Tulio Moreno

VAR: Juan Soto