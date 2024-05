Fortaleza garante vaga e prêmio milionário na Copa Sul-Americana após empate com Boca Juniors

O Fortaleza garantiu um prêmio milionário na Copa Sul-Americana de 2024 após empatar com o Boca Juniors-ARG em 1 a 1, nesta quarta (15), em La Bombonera, na Argentina. Com o resultado, o time cearense garantiu prêmio de, no mínimo, US$ 500 mil (cerca de R$ 2,5 milhões) pela vaga no mata-mata da competição.

Isso porque, matematicamente, o clube já confirmou, pelo menos, a 2ª colocação do Grupo D. Logo, garante US$ 500 mil. Caso confirme a liderança, o montante será de US$ 600 mil. Na tabela de classificação, após cinco jogos, o Leão lidera a chave, com 10 pontos, seguido por Boca Juniors-ARG (8), Nacional de Potosí-BOL (7) e o Sportivo Trinidense-PAR (3).

Os comandados de Vojvoda encerram a 1ª fase contra os paraguaios, já eliminados, no dia 29, quarta-feira, às 21h, na Arena Castelão. Para confirmar a liderança e a vaga nas oitavas, a equipe cearense precisa vencer ou torcer por empate na partida entre Boca Juniors-ARG x Nacional de Potosí-BOL, em La Bombonera, no mesmo dia e horário.

O resultado é histórico pelo peso do adversário, um dos gigantes do futebol mundial. O Fortaleza fez uma partida abaixo, com pouca produção e ficou atrás no placar com gol de Cavani no 2º tempo, mas absorveu o golpe e contou com o brilho de Kervin Andrade, a joia venezuelana, para deixar tudo igual em um claro recado para o treinador Juan Pablo Vojvoda: o jovem de 19 anos precisa de espaço no time titular. Assim, a eficiência e o talento individual trouxeram um grande resultado da Argentina.

Premiação do Fortaleza na Copa Sul-Americana de 2024

Prêmio por mérito esportivo com vitórias: US$ 345 mil

Participação na fase de grupos: US$ 300 mil

Vaga, no mínimo, para os playoffs: US$ 500 mil

Total: US$ 1,1 milhão (aproximadamente R$ 5,8 milhões)

Legenda: O Fortaleza saiu atrás, mas buscou empate com o Boca Juniors em La Bombonera Foto: Felipe Cruz / Fortaleza

O foco do time de Vojvoda é garantir a 1ª posição do chaveamento para avançar diretamente às oitavas. Caso fique em 2º, participa dos playoffs. Deste modo, a vice-liderança acrescenta mais um mata-mata no calendário com dois jogos. O rival será um dos clubes eliminados da fase de grupos da Libertadores.

Premiação da Copa Sul-Americana de 2024

Fase de grupos: US$ 300 mil (R$ 1,5 milhão) + US$ 115 mil (R$ 580 mil) por vitória

Playoff: US$ 500 mil (R$ 2,5 milhões)

Oitavas: US$ 600 mil (R$ 3 milhões)

Quartas: US$ 700 mil (R$ 3,5 milhões)

Semifinal: US$ 800 mil (R$ 4 milhões)

Vice-campeão: US$ 2 milhões (R$ 10 milhões)

Campeão: US$ 6 milhões (R$ 30 milhões)