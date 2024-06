Invicto em casa, Fortaleza tem vitória com tempos diferentes e embalo consolidado no Brasileirão

A vitória do Fortaleza por 2 a 1 sobre o Juventude, neste domingo (30), foi merecida. Mas construída com atuações distintas entre os dois tempos. De todo modo, o resultado consolida o embalo leonino.

Agora são três vitórias em quatro jogos, com 10 pontos conquistados nos últimos 12 disputados, superando Grêmio, Palmeiras e Juventude, além do empate com o Atlético-MG. Resultados que levaram o Tricolor da 12ª para a 7ª colocação.

Mas o triunfo sobre o Juventude, diga-se, teve dois tempos bem diferentes.

Na 1ª etapa, um Fortaleza dominante, impositivo, que finalizou 13 vezes, marcou dois gols e poderia ter feito ainda mais, pela quantidade de chances claras que criou. O time gaúcho acusou os golpes e não conseguiu jogar na primeira metade do duelo.

O 2º tempo teve outro panorama. O Fortaleza relaxou, não conseguiu manter o ímpeto nem conectar os ataques, e viu o adversário crescer no jogo, chegando a diminuir e pressionando em busca do empate. O fim de jogo teve mais emoção que o imaginado.

De todo modo, mais um resultado positivo em casa, mantendo a invencibilidade como mandante no Brasileirão (4 vitórias e 3 empates em 7 jogos) e o bom momento na temporada.